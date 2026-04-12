Zeekr, lusso accessibile e mobilità super ecologica. Il brand premium del gruppo Geely sbarca in Italia con tre modelli

FIUMICINO - La primavera italiana di Zeekr. Sbarca in Italia con l’ambizione di rendere il lusso più accessibile attraverso un tridente di Suv elettrici, già ordinabili e distribuiti sulla rete già strutturata di Geely Italia. Conta 60 centri dedicati all’assistenza tecnica e 52 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, pronti ad ospitare il trio di Suv su piattaforma SEA condivisa con altri modelli del Gruppo, come Volvo EX 30 e Smart #1. Si tratta del Suv compatto Zeekr X, quello di taglia medio-grande Zeekr 7X e dell’ammiraglia shooting brake Zeekr 001, le ultime due su architettura a 800 Volt. La Zeekr 7X atterra nel segmento D con una lunghezza prossima ai 4,8 metri, una configurazione a trazione posteriore da 310 kW/421 cv, abbinata a una batteria LFP da 75 kWh per circa 480 km di autonomia Wltp.



A trazione posteriore c’è anche la 7X RWD Long Range, con accumulatore da 100 kWh e percorrenza massima di 615 km, fino alla top di gamma AWD a doppio motore da 470 kW/639-646 cv. È in grado di coprire lo 0-100 km/h in 3,8 secondi, con un’autonomia massima di 615 km. Il ruolo di ammiraglia spetta alla Zeekr 001, una shooting brake lunga quasi cinque metri, anch’essa disponibile a trazione posteriore e integrale, con potenze che nella configurazione AWD arrivano a circa 544 cv e 686 Nm di coppia. Sono sufficienti per uno 0-100 km/h in 3,8 secondi, mentre la batteria da 100 kWh assicura un’autonomia compresa tra 580 e 590 km nel ciclo Wltp.

Presente su entrambe, l’architettura a 800 Volt supporta potenze di ricarica che in condizioni ideali possono superare i 360 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in circa 15 minuti. Sulle strade del litorale romano abbiamo avuto modo di provare il modello di accesso alla gamma, Zeekr X, crossover a vocazione prevalentemente urbana lungo 443 cm, con un bagagliaio da 362 litri che asseconda anche la voglia di spostamenti più lunghi. Soprattutto con la batteria NMC da 66 kWh proposta sulla Rwd Long Range, forte di 272 Cv e 443 km di autonomia massima. Oltre cento in più rispetto alla versione entry-level di Zeekr X, la Core RWD, con batteria Lfp da 49 kWh e 330 km di percorrenza.

Al vertice c’è la Awd con doppio motore per 428 Cv di potenza complessiva, 425 km di autonomia e soli 3,8 secondi per bruciare lo sprint da 0 a 100 km/h. Il passo di 275 cm gioca a favore dello spazio a bordo degli occupanti, più di quanto avvenga con i bagagli, data la capienza non da record del bagagliaio (362 litri), da sommare all’assenza del vano portaoggetti anteriore che suggerisce di riporre, lasciandoli parzialmente in vista, i documenti di circolazione nella tasca ricavata sul tunnel centrale. La qualità dei rivestimenti è elevata, nell’alternanza ben calibrata tra tessuto ed ecopelle su plancia, pannelli porta, sedili e volante.

Quest’ultimo, appiattito nella parte superiore e inferiore, libera il campo visivo verso il display da 8,8” della strumentazione. La gestione delle funzioni di bordo è invece quasi interamente affidata al display centrale da 14,6”, con alcune criticità sul piano ergonomico. L’assenza di comandi fisici — fatta eccezione per quelli sulle razze del volante — implica, gioco forza, anche la mancanza di un tasto dedicato alla disattivazione degli Adas più invasivi, inseriti comunque in un pacchetto apparso efficace e aggiornato.

Su strada, la Long Range RWD da 272 cv si distingue per un’erogazione meno brusca rispetto alla media delle elettriche: i 343 Nm scaricati al retrotreno arrivano con decisione ma senza strappi, privilegiando la progressività. I 5,6 secondi nello 0-100 km/h confermano una spinta consistente, ma è soprattutto la continuità della progressione sopra i 100 km/h a sorprendere. L’assetto ribadisce un’impostazione orientata al comfort: buona capacità di assorbimento, a fronte però di una certa morbidezza in appoggio che si traduce in leggere oscillazioni su avvallamenti e nei cambi di direzione. I consumi richiedono una verifica più approfondita, anche se in questo primo contatto la soglia dei 400 km reali è apparsa raggiungibile con una gestione attenta dell’acceleratore. Arriverà nelle concessionarie italiane a metà aprile, con un prezzo di partenza di 39.900 euro. Il listino di Zeekr 7X da 54.100 euro e quello di Zeekr 001 da 61.100 euro.