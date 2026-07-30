Zeekr porta la mobilità elettrica premium sulle coste italiane. Quattro tappe per far conoscere il brand

Un espresso, pochi minuti di pausa e un nuovo modo di vivere la mobilità elettrica. Nasce da questa idea Zeekr Espresso Experience, il roadshow estivo con cui il marchio premium di mobilità elettrica porta il proprio universo nelle località simbolo dell'estate italiana, unendo design, innovazione e cultura del viaggio. Arrivato in Italia da pochi mesi attraverso Jameel Motors, distributore internazionale di soluzioni di mobilità, Zeekr, marchio premium del gruppo Geely Auto, ha avviato il proprio percorso nel mercato italiano puntando su un pubblico attento alla tecnologia, alla qualità dei materiali e a un'esperienza di guida evoluta.

Espresso Experience rappresenta un nuovo elemento della strategia del brand, con un format pensato per creare un contatto diretto e informale con potenziali clienti e appassionati. Fino al 6 agosto il tour attraverserà quattro destinazioni italiane: Bari, Milano Marittima, Venezia e Firenze. In ciascuna tappa sarà allestito uno spazio dal design essenziale e contemporaneo, ispirato ai valori del marchio, dove il pubblico potrà conoscere da vicino la filosofia Zeekr e le tecnologie che caratterizzano la sua gamma.

Protagonisti dell'iniziativa saranno quattro modelli simbolo del percorso del brand: Zeekr X, suv compatto pensato per la mobilità urbana; Zeekr 7X, suv premium di medie dimensioni orientato a spazio, comfort e prestazioni; Zeekr 001, la shooting brake elettrica che ha contribuito alla crescita internazionale del marchio; e Zeekr 7GT, la nuova gran turismo che combina sportività, tecnologia e comfort. L'esperienza proposta da Zeekr Espresso Experience dura pochi minuti e nasce dal parallelismo tra la ricarica dell'auto elettrica e quella delle persone. Dopo un espresso preparato al momento, gli ospiti saranno coinvolti in un breve percorso alla scoperta del marchio, della sua visione della mobilità elettrica e delle soluzioni tecnologiche sviluppate per il futuro della guida.

Il messaggio è immediato: come una pausa caffè permette di recuperare energia, anche pochi minuti possono essere sufficienti per rimettersi in viaggio grazie alle moderne tecnologie di ricarica. Più che un semplice roadshow, l'iniziativa mira a rappresentare un momento di incontro tra tecnologia e stile di vita, offrendo una nuova interpretazione della mobilità elettrica premium, dove innovazione, design e benessere convivono in equilibrio.