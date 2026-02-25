Zeekr, tecnologia e qualità premium anche in Italia. Gli orientali con l’Europa nel cuore

MILANO - Premium, parola consumata o promessa che si sente davvero? Zeekr entra in Italia con l’obiettivo di darle un significato concreto, portando nel segmento elettrico di fascia alta un mix di design europeo, tecnologia avanzata e impostazione industriale solida. Il marchio di mobilità elettrica premium del Geely Auto Group sbarca nel Belpaese in collaborazione con Jameel Motors Italia, distributore ufficiale e fornitore di soluzioni di mobilità con ottant’anni di esperienza nel settore automobilistico: una partnership che punta a costruire presenza e continuità, non un semplice debutto di immagine. L’Italia è una tappa strategica nell’espansione europea del brand, dopo i risultati nei mercati dell’Europa settentrionale e centrale, e la strategia è già tracciata: una rete nazionale di showroom dedicati, ordini al via il 19 febbraio 2026, consegne e apertura dei punti vendita previste per la primavera.

Al centro non c’è soltanto la vendita, ma anche l’assistenza post-vendita e l’esperienza complessiva del cliente, con un percorso pensato per restare coerente con il posizionamento premium in ogni fase, dal primo contatto alla gestione dell’auto nel tempo. La carta d’identità di Zeekr, nel racconto del marchio, parla europeo fin dall’origine: tutti i modelli sono progettati presso il Global Design Centre di Göteborg, in Svezia, e si basano sulla piattaforma Sustainable Experience Architecture (SEA) di Geely. È la base tecnica che consente di sviluppare una gamma elettrica ampia e moderna, con l’obiettivo dichiarato di combinare prestazioni, innovazione e qualità, offrendo una value proposition competitiva nel panorama premium. In Italia arrivano quattro modelli pensati per esigenze diverse: il Suv di medie dimensioni completamente elettrico Zeekr 7X, la shooting brake Zeekr001, il Suv compatto Zeekr X e la nuova Zeekr 7GT.

L’idea è coprire la mobilità quotidiana e i viaggi a lunga distanza senza spezzare l’identità del brand, proponendo un’elettrica premium che non viva di compromessi. Lothar Schupet, CEO ad interim di Zeekr Europe, lega l’ingresso italiano a un momento favorevole del mercato: «L’Italia è un mercato chiave nella nostra espansione europea e l’ingresso di Zeekr non poteva avvenire in un momento migliore». E sottolinea il contesto che sostiene la crescita: «La domanda di veicoli elettrici premium sta crescendo rapidamente, sostenuta dai continui investimenti nelle infrastrutture di ricarica». A sostenere l’operazione, sul piano operativo, c’è Jameel Motors Italia, già attiva con altri marchi Geely nel Paese e orientata a costruire una rete dedicata di vendita e assistenza.

Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr, chiarisce l’impostazione: «Il brand Zeekr ci permette di introdurre in Italia un’offerta altamente competitiva, progettata in Europa e costruita intorno a ciò di cui i clienti hanno davvero bisogno: prestazioni, innovazione e un’esperienza di alta qualità che copre tutto il customer journey». Sullo sfondo c’è la dimensione internazionale di Jameel Motors, presente in oltre dieci mercati tra Medio Oriente, Africa, Europa, Asia e Australia, e la volontà di rafforzare il proprio percorso di espansione e innovazione. Per Zeekr, la sfida italiana è semplice da definire e difficile da vincere: trasformare un ingresso di mercato in una reputazione e una promessa premium in un’esperienza verificabile ogni giorno, su strada.