ZF ha pronto l’airbag per proteggere le caviglie, l’ultima frontiera della sicurezza passiva e del comfort

ZF Lifetec ha sviluppato un innovativo airbag per le caviglie che permette una maggiore protezione delle gambe in caso di incidente, soprattutto quando la posizione di seduta è particolarmente arretrata. Questa situazione potrà verificarsi sempre più spesso con la diffusione dei sistemi di assistenza alla guida e che già invitano il guidatore ad assumere una postura più distesa e meno vicina al volante.

Gli esperti di biomeccanica hanno notato che, in questo caso, l’angolazione delle gambe limita l’azione dell’airbag per le ginocchia permettendo movimenti incontrollati che possono causare danni non mortali, ma comunque seri per le gambe e i piedi, tali da creare fatture e costringere a degenze e a lunghe riabilitazioni, non sempre sufficienti a restituire per intero la motilità delle gambe.

Gli airbag per le caviglie sono posizionati sul pavimento e, oltre ad agire sulla postura delle gambe, provvedono anche ad evitare che i piedi rimangano incastrati sotto la pedaliera in caso di incidente. Ma hanno anche un’altra funzione: possono infatti essere utilizzati anche sul lato del passeggero e gonfiarsi sollevando così i piedi e permettendo di avere un comfort maggiore durante i trasferimenti.

Anche quest’ultima situazione sarà sempre più abituale per coloro che in autostrada, con i sistemi di guida autonoma di livello 3, lasceranno la presa del volante e assumeranno una posizione più comoda, indietreggiando il sedile e reclinando lo schienale oppure attivando un programma comfort specifico. L’airbag per le caviglie non è cosa di domani: sarà infatti pronto nel 2028.