Stop cellulare alla guida, allo studio nuove regole: «Non si può vietare del tutto»

L’articolo 173 del Codice della Strada vieta severamente l’uso del telefono cellulare mentre si è alla guida di un qualunque veicolo a motore su strada. Questo divieto assoluto sta per crollare. Secondo il relatore della Lega, Giuseppe Donina: «Non si può inibire del tutto l’uso del cellulare alla guida, quello che deve passare è il messaggio: non ci si può distrarre, ma è diverso se, per esempio si controlla lo smartphone per verificare la direzione che si sta prendendo, il percorso, o per consultare i social network». Il parlamentare leghista lo ha affermato mentre si dibatte della riforma del codice della strada, all’esame della commissione Trasporti della Camera. La novità importante dunque è che si sta quindi lavorando per definire con precisione, fissando i paletti per evitare interpretazione, alla norma per il divieto dell’uso del cellulare in auto.