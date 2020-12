Eco-tasse autostradali in arrivo, Ue autorizza Stati membri al varo. Pedaggi in crescita per mezzi inquinanti, in discesa per Ev

BRUXELLES - A due anni di distanza dalla presentazione alla Commissione Europea della proposta di indicizzare il prezzo del pedaggio alle emissioni di CO2 delle autovetture, Bruxelles ha validato lo scorso 8 dicembre questa norma. Gli Stati membri potranno, in pratica, imporre una sovrattassa al pedaggio in base al livello di inquinamento di ogni veicolo.

Questo meccanismo di variazione del prezzo era originariamente destinato ai mezzi pesanti - come evoluzione del sistema Eurovignette, che definisce un quadro per i pedaggi ed eventuali 'bollini' per il traffico dei mezzi pesanti - ma ora potrà essere esteso ai veicoli commerciali ed anche alle auto se gli Stati lo desiderano. Come riferisce il magazine Auto Plus il testo approvato dalla Ue vuole essere soprattutto un elemento normativo da cui partire per consentire ad ogni Stato di legiferare per il proprio contesto particolare. Fissa anche dei limiti, per evitare la concorrenza sleale tra gli Stati. Ad esempio, per un abbonamento con bollino autostradale annuale per un veicolo con massimo 3 assi (quindi auto comprese) non potrà costare più di 1.899 euro all'anno se rientra nella classe più inquinante, contro 855 euro se è più virtuoso dal punto di vista delle emissioni.

Il testo approvato autorizza anche una riduzione del pedaggio per i veicoli meno inquinanti con uno sconto fino al 75%, o anche di più, per i veicoli 100% elettrici, che avranno diritto a un ''trattamento preferenziale''. Nessun indicazione invece sulla data di applicazione di questo sistema bonus-malus autostradale. Tuttavia la Ue ha stabilito che i Paesi interessati al sistema devono incorporarlo nelle loro leggi entro due anni dall'entrata in vigore del testo europeo, ovvero entro la fine del 2022.