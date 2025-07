India, governo fa marcia indietro su stop vecchi veicoli. No blocco fornitura carburante ai diesel con +10 anni e benzina +15 anni

Rapido dietrofront del governo di Delhi che aveva emesso un'ordinanza - in vigore dal primo luglio - per interrompere la fornitura di carburante ai veicoli diesel con più di 10 anni e ai veicoli a benzina con più di 15 anni. In base a questa normativa era stato avviato anche un processo di identificazione tramite il sistema di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) e conseguente sequestro e rottamazione dei veicoli più vecchi. Appena due giorni dopo l'attuazione di questa decisione, il governo di Delhi ha dovuto fare marcia indietro e ha deciso di rinviarla.

Lo ha annunciato Il ministro dell'ambiente di Delhi, Manjinder Singh Sirsa durante una conferenza stampa, sostenendo che il provvediemento non potrà essere attuato fino alla completa implementazione del sistema ANPR. Sirsa ha inoltre affermato che al momento del riavvio del progetto - che mira a ridurre drasticamente l'inquinamento nell'area abitata da 30 milioni di abitanti e dove circolano oltre 6 milioni di veicoli - la norma sul blocco delle auto e dei mezzi commerciali più vecchi, non verrà applicata in base all'età ma in funzione delle emissioni.