Mercedes Drive Pilot, via libera in Germania alla guida autonoma di livello 3

Dopo l'aggiornamento del sistema di guida automatizzata Drive Pilot, Mercedes ha ricevuto l'approvazione per la guida automatizzata dall'Autorità Federale tedesca per il Trasporto Automobilistico (KBA). Con questo traguardo, tutto è pronto per l'imminente commercializzazione in Germania dei primi modelli con guida autonoma di livello 3 fino a 95 km/h a partire dall'inizio del prossimo anno. Questo aggiornamento ha consentito al Drive Pilot per la guida autonoma di livello 3 di introdurre le più avanzate tecnologie a bordo dei veicoli di serie. Sarà, infatti, disponibile come optional su due gamme di berline di lusso: Classe S e EQS. Il prezzo del Drive Pilot rimane invariato (a partire da 5.950 euro Iva inclusa) mentre le auto già in circolazione dotate di Drive Pilot riceveranno l'aggiornamento gratuitamente tramite OTA oppure presso le officine Mercedes.

«Con le tecnologie innovative di Mercedes-Benz vogliamo offrire ai nostri clienti un valore aggiunto - ha dichiarato Markus Schäfer, membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development e Purchasing - . Attivando il Drive Pilot , è possibile concentrarsi su altre cose mentre la vettura si occupa della guida. Con la versione ulteriormente sviluppata, che ora è stata certificata dall'Autorità Federale tedesca per il Trasporto Automobilistico, questo è possibile anche in Germania a 95 km/h, in determinate condizioni. Sono molto orgoglioso che il sistema più veloce al mondo per la guida automatizzata condizionale provenga da Mercedes-Benz. Sono certo che, grazie al nostro approccio orientato sulla sicurezza, siamo sulla buona strada per festeggiare presto nuovi traguardi della guida automatizzata».