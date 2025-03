MIT, Salvini blocca decreto autovelox: serve approfondimento. Norma distingueva vecchi e nuovi apparecchi

Il caos dopo la decisione del Mit di sospendere lo schema di decreto che regolamenta l'uso degli autovelox. Doveva essere destinato a mettere ordine nella giungla di multe e ricorsi, mostrando ai Comuni la strada da seguire. E invece il decreto del ministero dei Trasporti sugli autovelox annunciato venerdì scorso, è stato sospeso dallo stesso Mit «su indicazione» diretta di Matteo Salvini. Sul testo, in fase di tramissione a Bruxelles, «sono necessari ulteriori approfondimenti», ha spiegato il dicastero. Il decreto stabilisce che, a partire da luglio, gli autovelox approvati dal 2017 in poi - già conformi alle nuove norme di taratura - debbano essere considerati automaticamente omologati, senza ulteriori passaggi burocratici.

Tutti gli altri, quelli più datati, devono invece essere spenti fino al completamento del processo di omologazione. Una norma transitoria ma che, come spiegato dall'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, «in piena estate e con l'esodo degli italiani per le vacanze, porterebbe alla disattivazione della stragrande maggioranza degli apparati di controllo velocità, compresi i Tutor 1.0 e 2.0 sulle autostrade, perchè approvati prima dell'agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 282, individuato come spartiacque per l'omologazione d'ufficio degli autovelox».

La conseguenza, aggiunge l'associazione chiedendo un nuovo provvedimento urgente, «sarebbe stata una sorta di 'liberi tutti', considerato come troppo spesso l'alta velocità sia la causa principale degli scontri tra veicoli e delle fuoriuscite autonome». Insomma, con una distribuzione degli apparecchi più o meno vecchi a macchia di leopardo, il provvedimento pone da un lato un limite definitivo ai ricorsi contro le multe dei rilevatori più recenti, dall'altro provoca però lo spegnimento di moltissimi autovelox più vecchi che regolano ancora la circolazione stradale in po' in tutta Italia.

«Il ministro fleximan-Salvini, che aveva spostato totalmente la furia distruttiva di questi strumenti di moderazione della velocità, forse deve fare i conti con la realtà dell'ordinamento europeo», commenta Francesca Ghirra di Avs. Polemiche anche le associazioni dei consumatori, secondo le quali il rinvio non fa che aumentare la confusione su una questione che resta particolarmente ingarbugliata. L'effetto della sospensione, avverte il Codacons, «sarà che gli enti locali continueranno ad usare apparecchi non omologati e gli automobilisti multati ad impugnare le sanzioni elevate dagli autovelox». Assoutenti propone invece forme di conciliazione tra Comuni e cittadini, con la partecipazione delle associazioni di consumatori, per evitare ancora ricorsi.

Sul fronte delle multe intanto, l'Asaps ricorda peraltro che da lunedì 31 marzo aumenteranno le spese postali per le notifiche delle sanzioni: si passa dai 9,50 euro di giugno 2022 (quando l'aumento fu del 7%) a 12,40 euro, quasi tre euro in meno di tre anni, con un aumento del 30,5% che supera la soglia dell'inflazione nel medesimo periodo. «Un aumento che si scarica sugli automobilisti - commenta il presidente Giordano Biserni - che si vedono aumentare di anno in anno un importo che invece dovrebbe essere calmierato».