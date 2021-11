Novara, stretta sui monopattini: da dicembre casco per tutti. Ordinanza stabilisce nuovi limiti. Ztl vietata nei weekend

NOVARA - Obbligo di casco e velocità limitata per chi usa il monopattino a Novara. Il sindaco Alessandro Canelli ha firmato un’ordinanza, in vigore dal primo dicembre, per dare delle regole a un traffico considerato ancora nuovo e in fase di sperimentazione legislativa a tutela di tutti. L’obbligo di indossare il casco, oggi previsto solo per i minorenni, riguarderà anche i maggiorenni, con il limite di velocità fissato a 20 km/h sulle strade e a 6 km/h nele zone pedonali e in Ztl, off limits il sabato e la domenica.