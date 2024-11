Salvini, ok a nuove regole del codice della strada per scendere sotto 3000 morti l'anno

«La prossima settimana la riforma del codice stradale sarà al Senato (in vista dell'approvazione definitiva, ndr), io conto di chiuderla e di scendere sotto i 3000 morti l'anno. Chiederemo regole più severe, ad esempio il ritiro breve della patente per chi abbandona animali o guida usando il cellulare». L'ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega a Perugia nell'incontro a sostegno della governatrice umbra Donatella Tesei in vista delle Regionali, insieme agli altri ministri leghisti. E ha aggiunto: «Ai primi che faranno ricorsi dicendo che stavano solo mandando un Whatsapp al nonno, gli rispondo che quel messaggio lo mandi quando parcheggi. Questa è la prima causa di morte. E pazienza se riceverò qualche imprecazione in più, è per salvare vite».