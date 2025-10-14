UE, la commissione Trasporti approva la riforma delle patenti. Documento digitale su smartphone, e ritiro valido in tutta l'Ue

Via libera dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo alla revisione delle norme Ue sulla patente di guida, che introduce la patente digitale, nuove regole per i neopatentati e disposizioni comuni tra Stati Membri sulle sanzioni per la sospensione della guida. Secondo l'accordo provvisorio raggiunto tra negoziatori di Parlamento e Consiglio nel marzo 2025 e confermato dal Consiglio a settembre, la patente digitale, sarà disponibile su smartphone tramite la tecnologia del portafoglio digitale europeo e diventerà il formato principale in tutta l'Ue. Gli eurodeputati hanno però garantito che i conducenti potranno continuare a richiedere la versione fisica del documento.

Le nuove norme prevedono inoltre un periodo di prova di almeno due anni per i neopatentati, soggetti a regole e sanzioni più severe per guida in stato di ebbrezza o senza cintura di sicurezza. Prima del rilascio o del rinnovo della patente, tutti i conducenti dovranno sottoporsi a un controllo medico, comprensivo di esame della vista e delle condizioni cardiovascolari. In un accordo separato, Parlamento e Consiglio hanno infine stabilito che la sospensione, il ritiro o le restrizioni alla guida in un Paese Ue saranno riconosciuti e applicati anche nello Stato che ha rilasciato la patente, al fine di evitare impunità per i comportamenti di guida pericolosi all'estero. Le nuove regole dovranno essere ora ratificati dal Parlamento europeo in seduta plenaria alla prossima sessione.