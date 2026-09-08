Usa, Dipartimento Trasporti lavora su future norme per veicoli a guida autonoma, robo-taxi e robo-truck

Negli Stati Uniti il Dipartimento dei Trasporti (DOT) ha presentato un articolato documento - intitolato America Leads - che descrive la nuova strategia nazionale messa a punto per regolamentare fino al 2030 il funzionamento e l'impiego dei robo-taxi e degli veicoli a guida autonoma. Lontano ancora da essere un regolamento, il piano America Leads indica più che una strada specifica un percorso molto generale per accompagnare la diffusione e l'adozione diffusa dei veicoli autonomi.

Il Dipartimento dei Trasporti afferma di volere creare «i primi standard di sicurezza per la competenza dei veicoli automatizzati», insieme a regolamenti più semplici, maggiori implementazioni commerciali e «corridoi di interoperabilità" che consentano ai veicoli a guida autonoma di operare più agevolmente tra i diversi Stati del Paese, problema di grande importanza per i robo-truck che viaggiano da costa a costa. L'argomentazione centrale riguarda le norme federali sulla sicurezza dei veicoli che sono state in gran parte scritte partendo dall'iniziale presupposto che nelle auto autonome ci sarebbe stata presente - anche se non attivamente - una persona al posto di guida.

Questo solleva oggi questioni spinose, dato che i più recenti robo-taxi (come quello di Tesla) non hanno volante, pedali, specchietti retrovisori o altri dispositivi che consentano ad un umano di prendere il controllo. Attualmente la posizione del Dipartimento dei Trasporti è chiara: i veicoli a guida autonoma devono rispettare gli standard federali di sicurezza per i normali mezzi a motore, termici o elettrici. Questo a meno che il costruttore non ottenga un'esenzione.

DOT riconosce però che alcune di queste norme non hanno più molto senso per veicoli che sono progettati per non essere mai guidati da un essere umano. E' il caso dei tergicristalli - indispensabili su un'auto convenzionale - ma inutili in un mezzo autonomo che 'vede' strada e traffico attraverso sensori. La nuova strategia indica dunque gli sforzi che sono in atto per modernizzare le normative che riguardano questi aspetti, dai comandi della trasmissione ai sistemi frenanti, dalle luci alla visibilità posteriore. O ancora dal controllo elettronico della stabilità alla protezione degli occupanti.

«L'industria automobilistica americana è all'avanguardia nell'innovazione mondiale da oltre un secolo - ha dichiarato il segretario ai trasporti Sean Duffy - La catena di montaggio ha rivoluzionato il modo in cui le auto vengono prodotte, rendendole più accessibili alle famiglie americane». «Ancora una volta, l'America è pronta a guidare la prossima evoluzione dell'automobile. Sono orgoglioso di presentare la Strategia Nazionale per i Veicoli Automatizzati (AV) del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (DOT) con cui comunichiamo al pubblico americano e al mondo intero come il DOT stia promuovendo la leadership americana nel settore dei veicoli automatizzati».

«Il settore dei veicoli automatizzati è nato proprio qui negli Stati Uniti ed è qui che continuerà a prosperare. Tutto inizia con la sicurezza. Mettendo la sicurezza al primo posto attraverso una solida supervisione, creiamo le condizioni affinché gli innovatori americani abbiano successo». Dufry ha poi ribadito che «la sicurezza è fondamentale per il settore dei veicoli a guida autonoma (AV) in crescita ed è anche il motivo per cui siamo così ottimisti sul suo futuro.

I veicoli a guida autonoma non guidano ubriachi, non si stancano e non possono essere distratti da un messaggio di testo o una notifica in arrivo, tutti fattori che contribuiscono in modo significativo agli incidenti stradali odierni». «Questa Strategia Nazionale per i Veicoli Azionati (AV) - ha concluso - mira a sfruttare il grande potenziale di questi veicoli per trasformare la sicurezza stradale per le famiglie americane e aprire nuove strade per gli spostamenti. Delinea azioni specifiche che il Dipartimento dei Trasporti (DOT) intraprenderà nei prossimi anni, gettando al contempo le basi per il futuro a lungo termine. E state certi: in quel futuro continuerà a essere possibile guidare da soli».