Assogomma e Polizia Stradale insieme in Vacanze Sicure 2025. Controlli sui pneumatici per partenze in sicurezza ed efficienza

Presentata a BolognaFiere nell'ambito di Autorpomotec l'edizione 2025 di Vacanze Sicure, la campagna di informazione per il controllo preventivo dei pneumatici prima delle partenze estive che celebra 23 anni di proficua collaborazione tra Polizia di Stato ed Assogomma - Federpneus per migliorare la sicurezza degli automobilisti. Vacanze Sicure 2025 prende il via con il coinvolgimento di cinque compartimenti della Polizia Stradale - Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia e Puglia - che riguardano Regioni strategiche per traffico sia locale che di attraversamento tra nord e sud, est e ovest del Paese. Il progetto - è stato precisato nella conferenza di presentazione che si è svolta ad Autopromotec - si è avviato con un'intensa fase formativa in aula, dedicata operatori della Polizia Stradale che saranno poi impegnati nei controlli su strada. E si concluderà a giugno con la diffusione dei risultati dei controlli di quest'anno.

«Dare attenzione ai pneumatici è un atto di responsabilità verso sé stessi e gli altri - ha sottolineato Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma - non solo in termini di sicurezza stradale ma anche di attenzione all'ambiente». «Dopo oltre vent'anni di attività congiunta con la Polizia Stradale, possiamo dire che Vacanze Sicure ha contribuito in modo concreto a cambiare la percezione degli automobilisti italiani: oggi il pneumatico è finalmente riconosciuto come uno dei principali dispositivi di sicurezza attiva». «Richiede un pizzico di manutenzione - ha concluso Bertolotti - e soprattutto la giusta pressione di gonfiaggio per partenze non solo intelligenti, ma soprattutto sicure». Dal 2003 Vacanze Sicure si è concretizzata in attività di sensibilizzazione e oltre 250mila controlli effettuate sugli autoveicoli dalla Polizia Stradale. In questo ambito sono anche stati organizzati eventi dinamici in pista (su fondi bagnati, asciutti, innevati) per dimostrare l'importanza di avere sempre le gomme in ordine.

Assogomma - tramite il gruppo produttori pneumatici Federpneus - ha anche diffuso in questi anni raccomandazioni tecniche e ha collaborato con la Polizia Stradale per aggiungere alle attività di controllo su strada anche quelle nei punti vendita. In particolare le pattuglie della Polizia Stradale stanno completando - tra aprile e maggio - controlli mirati sui pneumatici, grazie all'uso di spessimetri professionali e schede di rilevazione fornite da Assogomma e Federpneus. Vengono analizzati elementi come la conformità delle marcature rispetto al libretto, la correttezza dell'equipaggiamento stagionale (estivo o invernale) e la presenza di danneggiamenti visibili o usura irregolare. Controllate anche la profondità del battistrada (il limite legale minimo è di 1,6 mm) e, attraverso il controllo da remoto, la scadenza della revisione. I dati raccolti saranno oggetto di un'analisi scientifica - i cui risultati sono oggetto dell'evento di giugno - che viene condotta secondo un modello ideato dal Politecnico di Torino.

«Non va trascurato nessun aspetto che possa influire sulla sicurezza stradale - ha commentato Santo Puccia, direttore del servizio di Polizia Stradale - perché guidare con pneumatici lisci, danneggiati, non conformi a quanto previsto dalla normativa, espone i conducenti a rischi elevati e costituisce un gesto di irresponsabilità che si ripercuote negativamente su tutto il sistema della circolazione, di cui tutti siamo parte integrante». «Gli strumenti che abbiamo a disposizione per contrastare questa tendenza passano attraverso un impegno a 360 gradi nella prevenzione, nei controlli, nell'informazione, per promuovere un nuovo approccio culturale di legalità sulle strade».