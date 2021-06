Auto elettriche,6 case su 10 scelgono pneumatici Continental. Da Tesla a Volkswagen passando per i cinesi di BYD

MILANO - Continental cresce nel mercato degli pneumatici per veicoli completamente elettrici: nel 2020, sei delle dieci principali case automobilistiche si sono affidate all’esperienza e alla competenza tecnologica del brand, scegliendolo come fornitore di primo equipaggiamento per i loro veicoli elettrici. Tra queste, per citarne alcuni, Tesla con la sua Model 3 e Model S, Volkswagen con l’ID.3, e anche alcune aziende asiatiche, come BYD, uno dei maggiori produttori di auto cinesi. “I modelli completamente elettrici sono disponibili ormai per quasi tutti i segmenti di auto, dai cabin scooter, alle auto di piccole e medie dimensioni, ai suv, alle auto sportive ad alte prestazioni. È necessario configurare e adattare lo pneumatico ad ogni tipo di veicolo - afferma Andreas Schlenke, sviluppatore pneumatici di Continental -. Ciò significa che non esiste un solo pneumatico per tutti i mezzi full electric. Per questo motivo, è da oltre dieci anni che lavoriamo allo sviluppo del nostro portfolio per far sì che i nostri prodotti possano soddisfare i requisiti dei veicoli elettrici e, allo stesso tempo, siano in grado di ridurre le emissioni dei mezzi a combustione.

Ad oggi, la nostra gamma di pneumatici è ottimizzata per quasi tutti i tipi di guida e la maggior parte dei nostri prodotti è montata sui veicoli elettrici”. Secondo un’indagine Continental, il 20% della resistenza totale che deve affrontare un veicolo in movimento è data dagli pneumatici. Di conseguenza, gli pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata aiutano gli utenti ad aumentare l’autonomia del proprio mezzo. La bassa resistenza al rotolamento è quindi una prerogativa per la guida efficiente delle auto elettriche. Molti produttori si affidano all’EcoContact 6, lo pneumatico Continental che utilizza la mescola Green Chili 2.0. Grazie alla geometria dei componenti e alla distribuzione delle mescole, lo pneumatico è in grado di ridurre la deformazione, la resistenza al rotolamento e il consumo energetico. Le case produttrici di veicoli di prezzo medio-alto basano la scelta degli pneumatici su altri requisiti come maneggevolezza, precisione di sterzata e sicurezza ad alte velocità. In questo caso i produttori optano per i modelli Continental PremiumContact o SportContact: il PremiumContact 6 offre un bilanciamento tra efficienza, guida sportiva e comfort; lo SportContact 6 è uno pneumatico ad alte prestazioni progettato per una guida sicura ad alte velocità che, grazie all’elevata tenuta su strada e alle prestazioni di frenata, offre la massima stabilità e precisione dello sterzo.

Nei veicoli elettrici il rumore del motore è azzerato, è perciò importante ridurre anche il rumore provocato dal rotolamento degli pneumatici sull’asfalto. Per questo motivo, i veicoli che offrono un elevato livello di comfort optano per gli pneumatici con tecnologia ContiSilent che, grazie a uno speciale rivestimento interno di schiuma, assorbono le vibrazioni della strada e riducono la trasmissione del rumore nell’abitacolo. Anche nel segmento furgoni l’offerta di veicoli elettrici è in costante aumento. Gli pneumatici Continental sono montati su più di un terzo di tutti i camper e furgoni completamente elettrici prodotti in Europa, con un totale di nove diversi modelli di pneumatici, tra estivi e all-season.