BF Goodrich, i professori del fuoristrada arricchiscono l'offerta di gomme specializzate con il nuovo All-Terrain T/A KO3

PAVIA - Punto di riferimento storico nell’ambito degli pneumatici fuoristrada, BF Goodrich arricchisce la propria offerta di gomme specializzate con il nuovo All-Terrain T/A KO3, che si inserisce a metà strada tra il Trail-Terrain rivolto maggiormente all’uso stradale e il Mud-Terrain pensato per l’offroad estremo. Dedicato a chi cerca un equilibrio perfetto tra comfort su asfalto e prestazioni sullo sterrato, si evolve a partire dal precedente KO2, rispetto a cui presenta diverse caratteristiche migliorate. La resistenza all’usura è superiore del 15%, il nuovo battistrada ha un’impronta ottimizzata per distribuire al meglio le sollecitazioni e le lamelle 3D limitano la deformazione durante il movimento.

È aumentata del 20% anche la resistenza a tagli e strappi, così come la prestazione sui fondi innevati. Lo sviluppo tecnologico del KO3 deriva anche dal mondo delle competizioni, dove BF Goodrich è impegnata sia alla Dakar che nelle Baja americane. La tecnologia CoreGard aumenta la robustezza della spalla fornendo un disegno seghettato, mentre la mescola fa uso di nuovi materiali. Come anticipato, le lamelle 3D autobloccanti favoriscono un’usura uniforme del battistrada e lavorano al meglio su fondi difficili come fango e neve. A livello estetico, la tradizionale scritta bianca sulla spalla rende omaggio alla tradizione e il logo Baja Champion, riservato esclusivamente agli pneumatici testanti nelle probanti gare americane, non può mancare.

Il Goodrich All-Terrain T/A KO3 è già disponibile sul mercato in 55 misure diverse, con cerchi che vanno da 15 a 22 pollici. Per saggiare le caratteristiche di versatilità degli pneumatici All-Terrain T/A KO3 li abbiamo sottoposti a una prova duplice: un test drive su asfalto e una serie di esercizi in offroad di difficoltà crescente. Il mezzo su cui erano montati è uno dei pochi fuoristrada puri rimasti in commercio: l’Ineos Grenadier, nella sua versione con motorizzazione diesel, l’esempio perfetto di un’auto che può dover affrontare in egual misura asfalto, terra, neve e rocce. Su strada si è potuta apprezzare la silenziosità dello pneumatico, che non fa emergere rumori di rotolamento, insieme alla giusta aderenza e assorbimento delle buche che non hanno lasciato pensare di trovarsi di fronte a una gomma da fuoristrada. Nel corso della prova in offroad, invece, il KO3 è stato sottoposto a salite e discese ripide dopo guadi e passaggi nel fango, dando prova di grande aderenza anche quando sporco o bagnato e risultando, in combinazione con il Grenadier, pressoché inarrestabile.