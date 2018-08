BFGoodrich, con i nuovi Mud-Terrain T/A KM3 fango e roccia meglio dell’asfalto

MAGGIORA - Incrementare le performance nell’off-road estremo non penalizzando troppo quelle su asfalto. È con questo obiettivo che si è evoluto il pneumatico da fuoristrada ad alte prestazioni di BFGoodrich, marchio leader da oltre 40 anni nel segmento dei pneumatici 4x4. Si chiama Mud-Terrain T/A KM3 e rispetto al vecchio KM2 offre maggiore trazione su fango e rocce, più robustezza e più comfort. È già sul mercato europeo da maggio ed entro il 2019 sarà disponibile in 42 dimensioni, dai 15” ai 20”, coprendo il 75% del mercato europeo dei pneumatici off-road.

Il merito di un incremento delle performance va distribuito tra le diverse tecnologie utilizzate.

Le nuove barrette “Mud-Phobic” sulle spalle, posizionate in modo tale da rilasciare il fango compatto e permettere una migliore trazione su fondi fangosi e cedevoli, consentono una motricità più efficace del 5%. Ma anche rocce e superfici lisce non sono affatto un problema per il nuovo KM3, che beneficia sia di un nuovo disegno del battistrada composto da massicci tasselli che fornisce aderenza da qualunque angolo di approccio, sia della innovativa mescola Krawl-Tek che garantisce una migliore trazione.

La tecnologia CoreGard Max incrementa poi la robustezza dei fianchi del 27%, rendendo la gomma particolarmente resistente a urti, pizzicature o strappi. Tra gli impervi sentieri del Maggiora Park abbiamo assaporato le performance del KM3 al volante di una Jeep Wrangler Rubicon, verificando la sua straordinaria capacità di arrampicarsi, deformandosi talvolta per superare gli ostacoli più insidiosi, e un sorprendente grip su rocce, fango e superfici di ogni tipo. Il tutto senza compromettere troppo il comfort su asfalto. Difatti la nuova forma del battistrada e le tecnologie utilizzate, riducono notevolmente il rumore tipico delle “tassellate” dovuto al rotolamento. Così anche gli spostamenti stradali diventano meno “fastidiosi”.

«Parliamo di prestazioni rese possibili dalla nostra esperienza in campo di fuoristrada. Inoltre, questa volta abbiamo anche coinvolto gli appassionati del settore nella fase di sviluppo e di prova. Senza dimenticare le tecnologie innovative che rendono questo pneumatico estremamente performante», ha dichiarato Valerio Sonvilla, Responsabile Prodotto Italia BFGoodrich.