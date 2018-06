BFGoodrich presenta il nuovo pneumatico off-road. Il Mud-Terrain T/A KM3 specialista per fango e roccie

MAGGIORA - Leader da oltre 40 anni nel segmento dei pneumatici off-road, il marchio BFGoodrich presenta il nuovo Mud-Terrain T/A KM3. È pensato per tutti gli appassionati di fuoristrada estremo e sostituisce il KM2, rispetto al quale guadagna trazione su fango e rocce, robustezza, e comfort su asfalto. È già sul mercato europeo da maggio ed entro il 2019 sarà disponibile in 42 dimensioni, dai 15” ai 20”, coprendo il 75% del mercato europeo dei pneumatici 4x4.

«Il nuovo pneumatico offre robustezza, trazione (sia su roccia che nel fango) e comfort per i trasferimenti stradali. Parliamo di prestazioni rese possibili in primis dalla nostra esperienza in campo di fuoristrada, il KM3 è la 5a generazione di Mud-Terrain e anche nelle competizioni abbiamo sviluppato un notevole know-how negli anni. Questa volta però abbiamo anche coinvolto gli appassionati del settore nella fase di sviluppo e di prova del pneumatico, seguendo i loro consigli e i loro feedback. Il tutto condito chiaramente da tecnologie innovative che rendono questo pneumatico estremamente performante», ha dichiarato Valerio Sonvilla, Responsabile Prodotto Italia BFGoodrich.

Rispetto al modello precedente, il nuovo BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM3 garantisce il 5% di motricità su fango in più grazie alla presenza delle cosiddette barrette “Mud-Phobic” sulle spalle, posizionate in maniera tale da rilasciare il fango compatto e permettere una migliore trazione su fondi fangosi e cedevoli. Il disegno del battistrada composto da massicci tasselli è concepito per fornire aderenza da qualunque angolo di approccio, ma un ruolo importante viene svolto anche dalla innovativa mescola Krawl-Tek che fornisce l’8% in più di trazione su rocce e altre superfici lisce.

Per verificare l'efficacia e la capacità del KM3 di arrampicarsi con estrema disinvoltura, assicurando la massima performance e allo stesso tempo una notevole sensazione di affidabilità e robustezza, ci siamo avventurati al volante di alcune Jeep Wrangler Rubicon tra gli affascinanti e impervi percorsi del Maggiora Park. Oltre al grip sorprendente su roccia, fango, terreno duro o morbido (con ogni tipo di pendenza), del nuovo KM3 colpisce anche la capacità di assorbire urti e strappi senza mostrare segni di cedimento, e soprattutto di “deformarsi” sugli ostacoli più difficili in modo da creare maggiore impronta "a terra" (sfruttando la spalla) e fornire una trazione costante ed efficiente.

Grazie alla tecnologia CoreGard Max – collaudata nelle competizioni e derivata dal BFGoodrich Baja T/A KR3 Desert-Racing – i fianchi sono infatti del 27% più robusti e sono in grado di resistere a urti, pizzicature o strappi. Il tutto senza compromettere troppo le performance su strada. La nuova forma del battistrada e le tecnologie utilizzate, riducono infatti notevolmente il rumore tipico delle “tassellate” dovuto al rotolamento, migliorando il comfort anche negli spostamenti su asfalto.