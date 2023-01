Bridgestone ottiene il riconoscimento Ecovadis Platinum per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, Bridgestone Emia ha ottenuto il sigillo Platinum nella valutazione annuale di sostenibilità di EcoVadis. Il premio viene assegnato come riconoscimento dei risultati ottenuti da Bridgestone in tema di sostenibilità e lo status Platinum colloca Bridgestone Emia nel top 1% delle oltre 100mila aziende prese in considerazione da EcoVadis e appartenenti a più di 200 settori industriali in tutto il mondo. Per Koji Takagi, Management Board Member e Chief Sustainability Officer di Bridgestone Emia, «ricevere la valutazione massima da EcoVadis per il secondo anno consecutivo conferma il forte impegno di Bridgestone nella sostenibilità e la continua creazione di valore come azienda produttrice di soluzioni sostenibili.

Siamo particolarmente contenti di essere stati riconosciuti per i nostri sforzi nel promuovere la sostenibilità non solo all’interno di Bridgestone, ma anche lungo l’intera supply chain. Questo risultato ribadisce l’impatto positivo delle nostre iniziative, come il Bridgestone E8 Commitment, sulle comunità e sull’ambiente, e ci incoraggia a proseguire nello sviluppo dei nostri piani per gli anni a venire».