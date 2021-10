Bridgestone, entro 2024 pneumatici specifici per modelli EV saranno il 20%. Quantità triplicata da 2019

Bridgestone EMIA celebra l’European Mobilità Week 2021 raccontando la sua trasformazione per sostenere l'utilizzo dei veicoli elettrici. In qualità di principale partner e fornitore di pneumatici sia per le new entry nel settore della mobilità elettrica, sia per i principali produttori mondiali di veicoli elettrici, Bridgestone sta infatti sviluppando un numero sempre più crescente di pneumatici progettati specificamente per i veicoli elettrici. I pneumatici EV rappresentano attualmente l'11% del totale dei prodotti di primo equipaggiamento (OE) di Bridgestone EMIA per le autovetture, in aumento rispetto al 4% del 2019. Questa cifra dovrebbe superare il 20% nel 2024.

Già nel 2021, il 50% dei 10 principali produttori di veicoli elettrici a livello globale ha scelto Bridgestone per i propri modelli e, sempre il 50% dei 10 veicoli elettrici più venduti in Europa, monta pneumatici Bridgestone su misura come primo equipaggiamento. Bridgestone EMIA attualmente impegna oltre il 30% delle proprie risorse di sviluppo di pneumatici per i veicoli elettrici. La casa produttrice sta anche sperimentando pneumatici premium e tecnologie di sviluppo del prodotto in collaborazione con i principali produttori di veicoli elettrici, con progettati su misura per i veicoli elettrici e per le loro specifiche esigenze, come la necessità di una bassa resistenza al rotolamento per risparmiare sulla durata della batteria e affrontare i timori legati alla sua autonomia.

Per evidenziare ulteriormente la sua dedizione al futuro della mobilità elettrica, Bridgestone Emia sta introducendo quest'anno la marcatura EV sui suoi pneumatici. "Nel nostro percorso per contribuire a creare un futuro della mobilità sostenibile - ha commentato Emilio Tiberio, COO e CTO di Bridgestone Emia - Bridgestone Emia si sta evolvendo per poter sostenere l'utilizzo dei veicoli elettrici. Attraverso un approccio completamente integrato, stiamo investendo per rendere la mobilità elettrica più efficiente e accessibile ad automobilisti e flotte. Questo ci rende pionieri nella produzione di pneumatici premium e tecnologie per i veicoli elettrici, soluzioni dedicate alle flotte e alla mobilità".