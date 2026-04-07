Cambio gomme, dal 15 aprile si torna agli pneumatici estivi. Utilizzare quelli adatti alla stagione garatisce maggiore sicurezza

Con l'inizio della bella stagione e l'innalzamento delle temperature, arriva anche il momento del cambio gomme: dal 15 aprile al 15 maggio, secondo quanto previsto dal Codice della Strada, gli automobilisti che montano pneumatici invernali devono provvedere alla sostituzione con quelli estivi. Come ricordato da Assogomma, associazione storica al servizio delle Imprese della gomma, coloro che utilizzano pneumatici invernali con codice di velocità conforme a quanto indicato sul libretto possono evitare il cambio, anche se questa scelta è sconsigliata in quanto, montare pneumatici adatti alla stagione garatisce una maggiore sicurezza, una riduzione degli spazi di frenata e un minor consumo di carburante.

Rivolgendosi a personale specializzato, il cambio stagionale rappresenta anche un'occasione ideale per effettuare un controllo accurato dello stato dei pneumatici, verificando sia la pressione di gonfiaggio sia il livello di usura, così da assicurarsi che la prestazione sia sempre elevata. Con il mancato rispetto dell'obbligo di sostituzione nei termini previsti, chi utilizza pneumatici con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, può comportare sanzioni pecuniarie da 431 euro a 1.734 euro, ma anche detrazione di punti, mandata in revisione del veicolo fino al possibile fermo amministrativo. Infine, sono invece esenti dal cambio gomme gli autonomibilisti che montano pneumatici definiti «quattro stagioni» possono continuare a utilizzarli, purché riportino la marcatura M+S sul fianco e siano con codice di velocità rispondente alla carta di circolazione del veicolo su cui vengono montati.