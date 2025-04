Cambio gomme: dal 15 aprile termina l'obbligo di pneumatici invernali. Da domani si possono montare quelle estive

È il momento di tornare agli pneumatici estivi: da domani 15 aprile infatti c'è il via libera al cambio gomme. L'Associazione dei Produttori e i Rivenditori di Pneumatici agli automobilisti che a partire dal 15 aprile è possibile effettuare la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi, in linea con quanto previsto dal Codice della Strada. Secondo la normativa vigente, - comunica in una nota Assogomma - il cambio gomme deve avvenire entro il 15 maggio, termine ultimo entro cui gli pneumatici invernali non conformi alla stagione estiva - ovvero con codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione - devono essere sostituiti. Il passaggio agli pneumatici estivi non è solo un obbligo normativo, ma rappresenta anche una scelta consapevole per la sicurezza su strada, l'efficienza del veicolo e una minore usura degli pneumatici stessi. Gli pneumatici estivi garantiscono prestazioni ottimali con temperature superiori ai 7°C, offrendo una migliore aderenza sull'asfalto asciutto e bagnato, oltre a ridurre i consumi di carburante.