Cambio gomme, dal 15 novembre è tempo degli invernali. Finestra di due mesi per sostituire le estive

Scatta il 15 novembre l'obbligo per i conducenti di avere catene a bordo o gomme invernali. Lo stabilisce una norma del 2010 e - spiega l'Asaps, Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale - «non si tratta di burocrazia: qui è in ballo la sicurezza, di chi guida e degli altri. Quando la temperatura scende sotto i 7 gradi i pneumatici tradizionali non 'funzionano' più bene e solo quelli invernali garantiscono la dovuta aderenza». L'Asaps ha pubblicato on line una guida in cui ricorda, tra l'altro, che le gomme invernali sono contraddistinte dalla sigla sul fianco M+S (mud e snow, ovvero fango e neve).

La stessa sigla può comparire anche sui cosiddetti pneumatici quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada che possono così essere tenute per tutto l'anno, con la consapevolezza però di avere pneumatici «da compromesso», che non sono eccellenti né con il freddo, la neve o d'estate. Le catene devono essere a bordo, ma se nel tratto percorso esiste l'obbligo del montaggio vanno messe per forza: «le catene al seguito nel periodo invernale possono sostituire gli pneumatici da neve - ricorda l'Asaps - e comunque possono essere anche montate sui winter nel caso di particolari difficoltà specie su strade di alta montagna». Di norma l'obbligo dell'impiego dei pneumatici M+S (o delle catene) va dal 15 novembre al 15 aprile, con un mese di tolleranza prima e dopo queste date per consentire il cambio stagionale delle gomme.

In sostanza, è possibile montare le winter a partire dal 15 ottobre fino al 15 maggio. Per quanto riguarda le sanzioni, fuori dai centri abitati la multa è di 87 euro e nei centri abitati è di 42 euro: in entrambi i casi è prevista anche l'intimazione a non proseguire il viaggio. In occasione dei controlli lungo le strade gli organi di polizia possono verificare il rispetto degli obblighi e, in caso di mancanza o inefficienza dei dispositivi prescritti (pneumatici invernali o catene), applicare le sanzioni amministrative.