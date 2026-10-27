Cambio gomme, dal 15 novembre è tempo delle invernali. Finestra di due mesi per sostituire le estive con le M+S

Dal prossimo 15 novembre scattano in Italia le ordinanze per gli pneumatici invernali. A ricordarlo è Assogomma che nell'occasione sottolinea anche la differenza tra la marchiatura M+S che genericamente indica gli pneumatici adatti alle temperature più rigide dell'anno con il pittogramma alpino 3PMSF che certifica le migliori prestazioni su neve. Montando le invernali non c'è l'obbligo di avere le catene a bordo sulle strade che per ordinanza le prevedono e, soprattutto, non c'è obbligo di montare dispositivi antisdrucciolevoli in caso di neve e di relativo cartello blu con catene.

Il periodo ordinario termina il 15 aprile 2027, salvo diverse disposizioni indicate dagli enti proprietari o gestori delle strade. Gli automobilisti hanno una finestra utile di un mese prima e uno dopo il 15 novembre per effettuare il cambio gomme. «Prepararsi per tempo - sottolinea un comunicato - significa affrontare la stagione fredda con pneumatici adeguati non soltanto alla neve, ma anche alle condizioni tipiche dell'inverno: basse temperature, pioggia, brina, ghiaccio e asfalto freddo o scivoloso. In questi scenari aderenza, trazione, tenuta di strada in curva e controllo in frenata diventano determinanti per la sicurezza della mobilità".

Ai fini delle ordinanze italiane, gli invernali sono identificati dalla marcatura M+S. Quelli di ultima generazione riportano anche il pittogramma alpino 3Pmsf (Three Peak Mountain Snowflake): una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al centro. «La differenza - chiarisce Assogomma - è sostanziale: la marcatura M+S è una autocertificazione del costruttore relativa alle prestazioni del pneumatico su fango e neve, mentre il simbolo 3Pmsf può essere apposto solo dopo il superamento di uno specifico test omologativo di aderenza sulla neve normato ai sensi di uno specifico regolamento europeo.

Per questo il pittogramma alpino offre al consumatore un'indicazione oggettiva aggiuntiva sulle prestazioni in condizioni invernali più impegnative. La raccomandazione è di montare sempre quattro pneumatici invernali della stessa tipologia, sebbene non espressamente vietato l'equipaggiamento, l'equipaggiamento misto è fortemente sconsigliato sia dal Ministero dei trasporti sia da Assogomma, perché non garantisce un comportamento omogeneo in termini di manovrabilità del veicolo, controllo e sicurezza stradale».

Prima dell'acquisto o del montaggio delle invernai è necessario verificare la compatibilità di misure, indice di carico e codice di velocità con quanto riportato sulla carta di circolazione. Bisogna ricordare che con le M+S con misure e codici conformi a quelli indicati sulla carta di circolazione si può viaggiare tutto l'anno. Nel caso, invece, le invernali adottate presentino un codice di velocità inferiore a quello indicato nel documento della vettura (comunque mai sotto Q, pari a 160 km/h) allora possono essere impiegate solo nel periodo di vigenza delle ordinanze, quindi dal 15 novembre al 15 aprile e, appunto nel mese precedente l'inizio di obbligo.

Una scelta, quella operata dal legislatore, che permette il cambio gomme senza stress per l'automobilista e senza «ingorghi» per il gommista. «Viaggiare con pneumatici adatti alla stagione e in buono stato - ricorda Giovanni Panico, direttore di Assogomma - significa proteggere sé stessi, i propri passeggeri e tutti gli altri utenti della strada. La sicurezza è una responsabilità condivisa: scegliere correttamente, controllare pressione e usura e affidarsi a un gommista specialista aiuta ad avere sempre un veicolo stabile e prevedibile nelle condizioni più difficili dell'inverno».