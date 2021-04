CercaOfficina, cambio gomme online da casa propria: +10% di utenti nel 2020

Sono sempre di più gli utenti che scelgono CercaOfficina.it, il portale che rivoluziona in modo digitale il mondo dell’autoriparazione, attraverso un approccio sicuro e trasparente, sfruttando tutte le potenzialità del web e del mondo social. Nonostante il lockdown e la conseguente riduzione dell’uso dell’auto, il 2020 si è chiuso infatti con 125.000 utenti registrati, mostrando un segno positivo pari a +10% rispetto al 2019. Segnali positivi sono arrivati anche dalle recensioni certificate che raggiungono nel 2020 un + 26% rispetto all’anno precedente. L’approccio digitale, la trasparenza, la possibilità di confronto tra tutti i prezzi, rendono CercaOfficina.it sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti, siano essi automobilisti, autoriparatori o fleet manager.

Proprio per questo motivo, e a seguito dei cambiamenti delle abitudini del periodo, che ci vedono impegnati a casa nella gestione continua di smartworking e vita familiare, CercaOfficina.it ha pensato a tutti i suoi clienti, rendendo la gestione del cambio delle gomme (da effettuare in questo periodo, da termiche a estive entro il 15 maggio, salvo deroghe locali) sempre più a portata di mano. Oltre alle call e ai meeting di lavoro, sarà quindi possibile gestire online anche questo servizio senza sprecare tempo, selezionando l’officina più comoda e vicina, o quella che effettua il servizio di presa e riconsegna dell’auto o quella che si occupa del cambio gomme nel modo più veloce. La prenotazione del servizio è molto semplice, basta infatti collegarsi al sito di CercaOfficina.it e compiere tre passaggi: indicare l’indirizzo nelle vicinanze in cui si vuole trovare una struttura; confrontare i prezzi, i servizi e le recensioni delle officine; prenotare in modo gratuito senza commissioni o anticipi. Il pagamento viene effettuato direttamente in officina.

CercaOfficina.it è il portale che intende rivoluzionare il mondo dell’autoriparazione, attraverso un approccio digitale e trasparente. Si pone al servizio di automobilisti, autoriparatori e flotte aziendali, in modo del tutto innovativo, sfruttando tutte le potenzialità del web e del mondo social. Per gli automobilisti: Consente di scegliere online l’officina più adatta alle proprie esigenze. Permette di trovare in modo semplice e immediato le officine e carrozzerie di zona, chiedere preventivi gratuiti e prenotare online un appuntamento per la riparazione o manutenzione della propria auto. Per le officine: Si propone come partner di fiducia per tutte le officine e carrozzerie che vogliono rivoluzionare la propria presenza sul territorio e aumentare la propria visibilità online e ottenere maggiore clientela.

Per le flotte aziendali: Garantisce una maggiore efficienza nella gestione della manutenzione e riparazione della propria flotta aziendale, risparmiando tempo e mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo. CercaOfficina.it - è un portale della startup MadeInItaly Ventures srl e nasce grazie all’idea di tre amici: Marco Brusamolino, Luca Maccarini e Romano Perticone, che, fin dall’inizio, hanno avuto l’obiettivo di portare l’innovazione digitale all’interno del mondo delle autoriparazioni, rendendolo maggiormente trasparente e degno di fiducia.