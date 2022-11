Continental, maggiore sicurezza col nuovo PremiumContact 7. Tecnologie innovative aumentano il comfort di marcia

MILANO - Aumentare la longevità o ridurre le prestazioni? Ô il classico dilemma della coperta corta che si trovano difronte ingegneri e progettisti chiamati a rinnovare un prodotto sofisticato come ormai sono gli pneumatici. Continental ha risolto questo compromesso sviluppando il PremiumContact 7, uno pneumatico che stabilisce nuovi standard di sicurezza e di comfort grazie a tre tecnologie innovative, migliorando contemporaneamente la resistenza al rotolamento e la resa chilometrica. «Per Continental, la sicurezza è la priorità assoluta.» Afferma Denise Sperl, responsabile Ricerca e Sviluppo Emea di Continental Tyres.

«PremiumContact 7 garantisce la tranquillità in strada ai nostri clienti, alle loro famiglie e a tutti gli utenti della strada.» Il nuovo Continental PremiumContact 7 punterà a dare continuità ai tanti riconoscimenti ottenuti dal suo predecessore PremiumContact 6, giudicato il migliore in 34 test svolti dalle principali riviste specializzate internazionali. È stato realizzato su misura per un’ampia gamma di veicoli, in base al peso, alle dimensioni e al sistema di guida dell’auto. Poiché i veicoli pesanti richiedono soluzioni di pneumatici diverse rispetto alle autovetture leggere, il nuovo pneumatico premium è stato adattato a ogni classe di veicolo ed è disponibile in misure da 16 a 21 pollici. Questo rappresenta un vantaggio soprattutto per i veicoli a trazione elettrica.

Con la diffusione di vetture elettriche dall’autonomia e prestazioni elevate, il fattore sicurezza sta acquisendo sempre più importanza in questo segmento. Oltre a migliorare la resistenza al rotolamento e il chilometraggio, PremiumContact 7 offre un’alta aderenza e ridotti spazi di frenata per tutti i tipi di vettura grazie alla personalizzazione del design. Inoltre, la mescola RedChili garantisce prestazioni ottimali in una gamma di temperature molto ampia, mentre il design del battistrada assicura maggiore stabilità e comfort di guida su strade asciutte e bagnate.