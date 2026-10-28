Gomme invernali, dal 15 novembre scatta l’obbligo sulle strade interessate dalle ordinanze

Con l’arrivo della stagione fredda si avvicina una delle scadenze più importanti per gli automobilisti italiani. Dal 15 novembre 2026 scatterà l’obbligo di circolare con pneumatici invernali oppure di avere a bordo catene da neve idonee sulle strade interessate dalle ordinanze. Una misura che accompagnerà gli automobilisti fino al 15 aprile 2027, salvo disposizioni differenti stabilite dagli enti proprietari o gestori delle strade. Ma preparare l’auto all’inverno non significa soltanto rispettare le prescrizioni: temperature rigide, pioggia, brina e ghiaccio possono compromettere l’aderenza e rendere più difficili frenate e manovre. Per questo Assogomma invita a programmare il cambio con anticipo, prestando attenzione alle caratteristiche degli pneumatici e al loro stato di manutenzione.

Pneumatici invernali, cosa cambia tra M+S e simbolo alpino

Non tutte le marcature presenti sugli pneumatici offrono le stesse indicazioni sulle prestazioni invernali. Per rispettare le ordinanze italiane è sufficiente la sigla M+S, che rappresenta una dichiarazione del costruttore sulle caratteristiche del prodotto in presenza di fango e neve. Un riferimento più specifico è invece il pittogramma 3PMSF, raffigurato da una montagna a tre cime con un fiocco di neve, che certifica il superamento di un test regolamentato di aderenza sulla neve. Secondo Assogomma, questo simbolo costituisce un'indicazione oggettiva aggiuntiva per chi cerca pneumatici adatti alle condizioni invernali più impegnative. L'associazione raccomanda inoltre di montare quattro gomme della stessa tipologia, evitando equipaggiamenti misti che potrebbero compromettere l'omogeneità del comportamento del veicolo.

Le quattro date da segnare sul calendario per il cambio gomme

Il calendario del cambio stagionale prevede quattro scadenze fondamentali. Dal 15 ottobre 2026 è già consentito montare pneumatici invernali con un codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, purché non inferiore a Q, equivalente a 160 chilometri orari. Il 15 novembre segna l'inizio del periodo ordinario delle prescrizioni, mentre il 15 aprile 2027 ne rappresenta la conclusione. Gli automobilisti avranno poi tempo fino al 15 maggio 2027 per sostituire gli pneumatici invernali con codice di velocità ridotto. Il mese aggiuntivo non prolunga gli obblighi previsti dalle ordinanze, ma permette di distribuire gli interventi presso i gommisti senza concentrare tutte le operazioni negli stessi giorni.

Quando le gomme invernali possono restare montate anche dopo aprile

La fine delle ordinanze non comporta automaticamente l'obbligo di sostituire tutti gli pneumatici invernali. Chi utilizza gomme con dimensioni e caratteristiche prestazionali conformi alla carta di circolazione può continuare a impiegarle anche dopo il 15 maggio. Diverso il caso degli pneumatici con codice di velocità ridotto, che devono essere sostituiti entro quella data con prodotti rispondenti alle caratteristiche previste per il veicolo. Assogomma sottolinea comunque l'importanza di scegliere gomme adeguate al periodo dell'anno, così da ottenere prestazioni coerenti con le condizioni della strada. Resta inoltre fondamentale consultare le ordinanze dei singoli territori, che possono stabilire periodi differenti in funzione del clima e delle caratteristiche della rete viaria.

Sicurezza e manutenzione, i controlli da effettuare prima dell'inverno

La scelta degli pneumatici rappresenta soltanto una parte della preparazione del veicolo alla stagione fredda. Prima del montaggio è necessario verificare misure, indice di carico e codice di velocità, mentre durante l'utilizzo occorre controllare regolarmente pressione, profondità del battistrada, usura ed eventuali danneggiamenti. Giovanni Panico, direttore di Assogomma, richiama l'attenzione sulla responsabilità degli automobilisti nel proteggere sé stessi, i passeggeri e gli altri utenti della strada, invitando ad affidarsi a un gommista specialista per le verifiche. Per ulteriori approfondimenti tecnici e per consultare l'elenco aggiornato delle ordinanze, l'associazione rimanda al portale www.pneumaticisottocontrollo.it.