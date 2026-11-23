Con l'arrivo del freddo e l'entrata in vigore delle ordinanze stagionali dal 15 novembre, torna l'appuntamento con la preparazione dell'auto per l'inverno. Mettersi formalmente in regola montando gli pneumatici invernali o riponendo le catene nel bagagliaio, tuttavia, non basta a garantire la sicurezza su strada. A fare chiarezza su scadenze, normativa e buone pratiche di manutenzione è l'Aci, che mette in guardia dagli errori più comuni commessi dagli automobilisti.

Le date e la normativa: nessun obbligo indistinto. Secondo la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013, il periodo standard in cui gli enti proprietari o concessionari delle strade possono imporre le dotazioni invernali va dal 15 novembre al 15 aprile (con la possibilità di iniziare il cambio gomme già dal 15 ottobre).

In Italia non esiste un obbligo generalizzato valido su tutto il territorio nazionale: in base all'articolo 6 del Codice della Strada, spetta ai singoli enti competenti prescrivere l'uso di pneumatici invernali o l'obbligo di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio. L'automobilista deve quindi verificare la segnaletica e le specifiche ordinanze dei tratti che intende percorrere, tenendo presente che in zone di montagna o in presenza di particolari condizioni climatiche le date possono variare.

Per quanto riguarda la durata dell'utilizzo, una circolare del Mit precisa che, se gli pneumatici invernali rispettano tutte le caratteristiche riportate sulla carta di circolazione — incluso l'indice di velocità — non esistono limiti temporali al loro impiego. L'uso nei mesi estivi resta comunque sconsigliato per ragioni legate a prestazioni, usura e consumi.

Le sanzioni previste dal Codice della Strada. Chi ignora le ordinanze sulle dotazioni invernali rischia sanzioni amministrative differenziate in base al luogo dell'infrazione: Fuori dai centri abitati (art. 6 CdS): multa da 87 a 344 euro. Nei centri abitati (art. 7 CdS): multa da 42 a 173 euro. Inoltre, in base all'articolo 192 del Codice della Strada, gli agenti possono intimare al conducente sprovvisto delle dotazioni prescritte di fermarsi o di proseguire la marcia solo rispettando specifiche cautele.

La disciplina per moto e ciclomotori. La direttiva ministeriale esclude motocicli e ciclomotori a due ruote dall'obbligo ordinario di montare gomme invernali o avere catene a bordo. Tuttavia, durante il periodo di validità delle ordinanze, questi mezzi possono circolare esclusivamente in assenza di neve o ghiaccio sull'asfalto e quando non sono in corso precipitazioni nevose.

Oltre la legge: i controlli per la sicurezza. Essere in regola sulla carta non mette al riparo dai rischi legati a freddo, pioggia e ghiaccio. L'Aci richiama l'attenzione su alcune disattenzioni frequenti, come viaggiare con gomme sgonfie, montare pneumatici invernali su un solo asse, tenere nel bagagliaio catene mai provate o incompatibili con la misura degli pneumatici, oppure dimenticare in primavera di avere montato gomme con un codice di velocità inferiore.

Poiché gli pneumatici rappresentano l'unico punto di contatto tra il veicolo e l'asfalto — incidendo direttamente su aderenza, frenata e stabilità — il cambio stagionale va sfruttato per verificarne lo stato generale: pressione, spessore del battistrada, età della gomma ed eventuale presenza di tagli o deformazioni. Controlli periodici che restano indispensabili anche per chi sceglie di utilizzare pneumatici quattro stagioni.