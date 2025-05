Goodyear e Audi ancora insieme per primo equipaggiamento. Pneumatici sviluppati anche con utilizzo del simulatore virtuale

PER MARCA

Goodyear e Audi hanno aggiunto un tassello alla loro collaborazione, sviluppando una serie di pneumatici di primo equipaggiamento per le nuove Audi A5 e S5. I modelli realizzati da Goodyear per Audi sono 10 e fra questi c'è anche un modello di Eagle F1 Asymmetric 6 sviluppato per la prima volta da Audi e Goodyear grazie all'utilizzo di assessment virtuali al simulatore.

Il nuovo progetto di sviluppo OE rientra nella più amplia collaborazione di pneumatici da parte di Goodyear per molti dei modelli di Audi, tra cui la Q6 e-tron, la e-tron GT quattro e la RS e-tron GT. La nuova collaborazione come fornitore principale di pneumatici per Audi A5 e S5 segna l'inizio di un nuovo capitolo nella partnership tra i due marchi.

I pneumatici delle gamme Eagle F1 Asymmetric 6, Eagle F1 SuperSport e UltraGrip Performance 3 di Goodyear sono adatti per applicazioni Ultra-High-Performance, Ultra-Ultra-High-Performance e invernali, con diverse caratteristiche che spaziano dalla bassa resistenza al rotolamento a un'eccellente frenata. I dieci equipaggiamenti saranno utilizzabili sulla nuova gamma A5 e S5 sia nelle varianti berlina che station wagon Avant.