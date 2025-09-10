Goodyear UltraGrip Performance 3: sicurezza, risparmio e chilometri in più per affrontare al meglio l’inverno

COLMAR-BERG – Con l’avvicinarsi dell’inverno, quando le strade diventano più insidiose e la sicurezza alla guida diventa una priorità, la scelta degli pneumatici giusti può davvero fare la differenza. Goodyear, uno dei marchi più riconosciuti a livello internazionale, ha ottenuto un importante riconoscimento dall’ADAC, la più grande associazione automobilistica europea, per le prestazioni superiori e la durata dei suoi UltraGrip Performance 3. Questo risultato conferma l’impegno del brand nello sviluppare soluzioni che non solo garantiscono aderenza e sicurezza, ma che si traducono anche in un vantaggio concreto per gli automobilisti in termini di risparmio.

Il test ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) del 2024 ha collocato gli UltraGrip Performance 3 in cima alla classifica per chilometraggio ed efficienza nei consumi evidenziando come questi pneumatici possano offrire fino a 57.500 chilometri di percorrenza. Oltre alla durata, la loro efficienza nei consumi è stata misurata con un consumo di soli 5,6 litri per 100 km, un parametro che si riflette direttamente nel risparmio quotidiano per chi guida.

Il calcolo effettuato dall’associazione tedesca mostra infatti che il costo di utilizzo degli UltraGrip Performance 3 si aggira intorno a 1,10 Euro ogni 100 km. Per rendere l’idea il viaggio da Roma a Napoli, circa 228 km, comporterebbe una spesa di appena 2,53 Euro in termini di usura degli pneumatici. Questo dato spiega bene come un prodotto di alta qualità possa trasformarsi non solo in maggiore sicurezza, ma anche in un modo per rendere più accessibili viaggi e spostamenti, senza rinunciare al piacere di guida.

Naturalmente, la qualità di uno pneumatico non si misura solo in chilometri percorsi o nel risparmio ottenuto. Gli UltraGrip Performance 3 integrano tecnologie avanzate come Snow Protect e Wet Grip+, che migliorano l’aderenza su neve e bagnato, assicurando prestazioni costanti dall’inizio alla fine della loro vita utile. Questo significa poter affrontare l’inverno con la certezza di avere sempre il massimo controllo, indipendentemente dalle condizioni della strada.

Un ulteriore vantaggio per i consumatori è rappresentato dall’ampiezza della gamma. Goodyear mette oggi a disposizione ben 269 varianti di UltraGrip Performance 3, coprendo le esigenze di un parco auto in continua evoluzione, che va dalle compatte alle elettriche fino ai Suv. Una scelta così vasta consente a un numero sempre maggiore di automobilisti di accedere alle stesse prestazioni e di viaggiare in totale sicurezza, ovunque l’inverno decida di mettere alla prova le loro auto.

Ben Glesener, Senior Director Technology Consumer EMEA di Goodyear, ha affermato: «I pneumatici UltraGrip Performance 3 riflettono il nostro impegno a fornire i più elevati standard di sicurezza e prestazioni per ogni automobilista su ogni tipo di veicolo. Con la nostra gamma ampliata e i risultati dei test invernali leader del settore, Goodyear garantisce che un numero sempre maggiore di automobilisti possa raggiungere qualsiasi destinazione sulle strade invernali».

In Italia, la normativa impone l’utilizzo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo dal 15 novembre al 15 aprile, con variazioni a seconda delle regioni. Proprio per questo, la scelta di uno pneumatico come l’UltraGrip Performance 3 non è soltanto una questione di rispetto delle regole, ma un investimento nella sicurezza quotidiana e nella libertà di viaggiare senza preoccupazioni.