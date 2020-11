La sostenibilità premia Nokian. La casa finlandese è tra le società quotate più attente all'ecologia al mondo

MILANO - La sostenibilità è una tema che riguarda da vicino tutti quanti, non solo le case automobilistiche, ma pure i produttori di pneumatici. Esiste, per quanto concerne le aziende, un indice che qualifica in modo appropriato l'attenzione verso l'ambiente delle società che rientrano in determinati parametri. Il Dow Jones Sustainability è composto da aziende leader nella sostenibilità globale come identificato da SAM, ora parte di S&P Global. Ogni anno SAM valuta più di 7.300 aziende in tutto il mondo. Il Corporate Sustainability Assessment si concentra su criteri che sono sia specifici del settore sia finanziariamente rilevanti, e lo fa dal 1999.

A potersi fregiare di tale titolazione è il produttore di pneumatici finlandese. In sei anni, Nokian Tyres ha ridotto del 44% le emissioni di CO2 derivate dalla produzione. La resistenza al rotolamento degli pneumatici Nokian Tyres è stata ridotta dell'8% in media, che equivale ai gas di scarico di 65.000 auto all'anno.

Ciò significa che Nokian Tyres è tra le società quotate più sostenibili al mondo. L’azienda ha ricevuto 100 punti in Product Quality & Recall Management, Environmental Reporting, Environmental Policy & Management and Social Reporting. "Il nostro team, a livello globale, continua a lavorare intensamente per raggiungere questi obiettivi e migliorare continuamente nel campo della sostenibilità”, ha affermato il Presidente e CEO Jukka Moisio.