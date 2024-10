Michelin Alpin 7, l’inverno non fa più paura con l'evoluzione del pneumatico specializzato su neve e ghiaccio

Con l’avvento della stagione fredda è arrivato il momento del cambio degli pneumatici per passare alla mescola invernale, che per legge è obbligatoria nel periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile. Il mercato delle gomme in Italia è florido fa registrare numeri in crescita, con una presenza importante di marchi premium e di cerchi con dimensioni di 18” o superiori. Resta importante la presenza degli pneumatici specifici per le condizioni invernali che costituiscono circa il 25% delle vendite, ma cresce anche l’incidenza delle gomme all-season, che consentono di evitare il cambio stagionale e che a loro volta contano per un altro 25%, con la restante metà della quota occupata dagli pneumatici estivi.

Per tutti gli automobilisti che scelgono di cambiare gli pneumatici o ne hanno la necessità, Michelin propone il nuovo modello Alpin 7. Pensato per lavorare al meglio con temperature medie inferiori ai sette gradi, si adatta a ogni genere di auto sia in termini di propulsore che di carrozzeria. Va ad affiancare i modelli già presenti sul mercato, ovvero Pilot 5 per le sportive e Pilot 5 Suv per i veicoli rialzati, oltre alle all-season Crossclimate 2 e Crossclimate 2 Suv. La nuova Alpin 7 si distingue per una mescola multistrato, di cui quello inferiore più morbido per compensare l’usura, e di un numero più alto di lamelle per migliorare l’aderenza in frenata del 6%. Inoltre, con l’usura il battistrada si evolve per mantenere il livello di aderenza costante, rimanendo efficace per tutta la vita dello pneumatico. Le lamelle a goccia consentono infatti di ricreare l’effetto di vuoto richiesto per mantenere l’aderenza sui terreni difficili. Oltre al miglioramento delle prestazioni, è stata ridotta anche la resistenza al rotolamento e il consumo di energia, che scende del 9%.



Questo pneumatico è già disponibile sul mercato in 62 dimensioni differenti, con cerchi che variano da 15” a 20” ed efficienza energetica di livello B per il 94% delle misure disponibili. Con l’entrata in vigore della nuova normativa europea R117-EU diventa obbligatorio per l’omologazione degli pneumatici un test di aderenza sul bagnato da usurato: vengono misurati gli spazi di frenata dopo che la gomma è stata usurata meccanicamente fino alla prossimità del limite legale, ovvero 2 mm. Michelin Alpin 7 ha già ricevuto l’omologazione europea per questa nuova norma, pur essendo stato sviluppato prima che entrasse in vigore.