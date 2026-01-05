Michelin, altro tassello del piano Motion 2030: acquisisce specialiste Usa in tessuti gommati Cooley e Tex Tech Industries

Nel quadro del suo programma strategico denominato Michelin in Motion 2030 il gruppo di Clermont-Ferrand ha concluso accordi per l'acquisizione di Cooley e Tex Tech Industries due specialisti americani nei tessuti spalmati e nei tessili tecnici. L'operazione - si legge nella nota - è volta a capitalizzare sul proprio know-how e la propria competenza per sviluppare l'attività basata sulle tecnologie Michelin in nuovi settori ad alto valore aggiunto. I termini finanziari delle due operazioni, che saranno finalizzate nel corso del primo semestre 2026, non sono stati divulgati. Tuttavia Michelin sottolinea che le acquisizioni dovrebbero essere interamente finanziate attraverso il proprio cash flow disponibile. La società Cooley, che ha sede a Rhode Island (Stati Uniti), è specializzata in tessuti spalmati in polimeri ad alte prestazioni. I suoi prodotti sono utilizzati, tra l'altro, in dispositivi medici, sistemi di impermeabilizzazione e di stoccaggio idrico, oltre che in altre applicazioni ambientali.

Nello specifico ambito dei tessuti spalmati Michelin occupare già una posizione di leadership nel mercato europeo con il marchio Orca, ma sottolinea che queste due acquisizioni le permetteranno di aumentare di circa il 20% (ossia di 280 milioni di dollari) il fatturato della sua attività «Polymer Composite Solutions». La seconda acquisizione à quella della Tex Tech Industries - anch'essa situata negli Stati Uniti e più precisamente nel Maine - che progetta e produce tessili, tessuti e rivestimenti destinati a settori di nicchia come la protezione termica per veicoli spaziali, materiali resistenti al fuoco per la fusoliera degli aerei, tessuti ignifughi per i sedili degli aerei e altri tessuti compositi su misura.

