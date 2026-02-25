Michelin Anakee Adventure 2, pneumatico di nuova generazione per le moto enduro stradali. Meno rumore, migliore stabilità

Michelin presenta il nuovo Anakee Adventure 2, pneumatico di nuova generazione che va a completare la gamma dedicata all'enduro stradale, segmento che in sei anni ha visto raddoppiare le vendite. Progettato per ridurre il rumore, migliorare la stabilità e aumentare il feeling dei motociclisti che lo utilizzano, Michelin Anakee Adventure 2 integra al suo interno le innovazioni più avanzate del gruppo: dal battistrada con nuovo design e concepito per offrire durata al centro e massima aderenza sulle spalle fino alla struttura, ottimizzata per fornire stabilità, confort e resistenza su tutti i fondi.

Il lancio del nuovo Michelin Anakee Adventure 2 rientra in un piano globale che ha come obiettivo di rendere Michelin un attore di riferimento nel segmento «Enduro stradale» entro il 2030 e assume un valore strategico particolare all'interno del panorama motociclistico italiano, in quanto si rivolge al segmento di mercato più dinamico nel settore delle due ruote, che In sei anni ha visto le vendite globali raddoppiare e, nel 2024, hanno superato per la prima volta le vendite di pneumatici «Custom».

Infine, questo lancio si inserisce nel contesto delle celebrazioni per i 120 anni di Michelin Italiana, una ricorrenza che rappresenta un'occasione per sottolineare come l'innovazione, la ricerca tecnologica e la spinta verso il futuro continuino a essere elementi centrali della presenza di Michelin in Italia.