Michelin annuncia di aver raggiunto l’approvvigionamento esclusivamente di gomma naturale a deforestazione zero a livello globale, allineandosi ai futuri requisiti del regolamento dell’Unione europea sulla deforestazione (EUDR) ed estendendo la conformità a tutta la propria rete internazionale. Il risultato arriva dopo oltre un decennio di iniziative avviate nel 2015 per rafforzare trasparenza e tracciabilità lungo una filiera complessa e frammentata.

Dieci anni di tracciabilità e dati satellitari. Per dimostrare che le forniture non contribuiscono alla deforestazione e tutelare ecosistemi, biodiversità e comunità locali, il Gruppo ha costruito negli anni un sistema di controllo basato su: Mappatura e geolocalizzazione: individuazione dei rischi e degli appezzamenti di origine tramite tecnologie di geolocalizzazione e immagini satellitari. Integrazione e supporto: coinvolgimento diretto dei coltivatori nei sistemi di tracciabilità e affiancamento a fornitori e produttori locali. Strumenti di verifica: sviluppo progressivo di protocolli per documentare la conformità ai criteri di sostenibilità.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, il sistema di tracciabilità copre circa 1,5 milioni di coltivatori e include la mappatura di quasi 2,5 milioni di appezzamenti coltivati ad alberi della gomma, dimostrando la fattibilità su larga scala di un approvvigionamento privo di deforestazione.

Una materia prima insostituibile per il settore. La gomma naturale è una risorsa rinnovabile di origine biologica con caratteristiche di resistenza, elasticità, flessibilità e aderenza che, nonostante i progressi dei materiali sintetici, nessun sostituto riesce finora a replicare integralmente. Peso del settore pneumatici: assorbe il 75% dell’utilizzo globale di gomma naturale, oltre a trovare impiego in dispositivi medici, componenti industriali e applicazioni per la mobilità.

I numeri di Michelin: il Gruppo impiega quasi 750.000 tonnellate all’anno di gomma naturale, collocandosi tra i principali acquirenti mondiali. Frammentazione e geografia: la coltivazione richiede climi caldi e umidi tipici delle aree tropicali equatoriali e si appoggia su una catena globale frammentata, legata a circa 6 milioni di coltivatori in diversi Paesi.

L'appello per regole eque e competitività industriale. Pur giudicando l’EUDR un passo rilevante contro la deforestazione, Michelin sottolinea che il cambiamento strutturale richiede il coinvolgimento dell’intera catena del valore – dai coltivatori e cooperative fino a trasformatori, distributori e istituzioni – e l’applicazione uniforme delle regole a tutti gli operatori.

«L’esperienza maturata da Michelin negli ultimi anni dimostra che un approvvigionamento responsabile richiede investimenti significativi, strumenti tecnologici solidi e un dialogo costante con gli attori sul territorio, le ONG e le autorità locali. L’equità e l’effettiva applicazione delle regole sono essenziali per evitare di penalizzare la competitività di chi si impegna in questo percorso. Questo impegno deve essere condiviso da tutti, se vogliamo generare un impatto reale e duraturo in Europa e nel mondo», ha dichiarato Pierre-Martin Huet, Senior Vice President Sustainability del Gruppo Michelin. Per il costruttore francese, garantire parità di condizioni in Europa e sui mercati globali è decisivo sia per rendere efficace la normativa sia per non penalizzare chi investe nella transizione sostenibile.