Michelin conquista 4 premi al Tire Technology Expo 2026. Fiera mondiale del design, produzione e innovazione nel settore dei pneumatici

In occasione del Tire Technology Expo, la fiera mondiale dedicata a design, produzione e innovazione nel settore dei pneumatici, Michelin ha ricevuto quattro premi. Spaziando dalla ricerca avanzata all'innovazione di prodotto, passando per la riduzione dell'impronta ambientale, fino al riconoscimento di una carriera eccezionale, i quattro riconoscimenti evidenziano le competenze distintive di Michelin e dimostrano come il gruppo stia innovando verso una mobilità più sicura, efficiente e sostenibile. La Michelin ruota senza aria Lunar Airless Wheel (MiLAW) ha vinto il premio Concept dell'Anno grazie alla sua tecnologia rivoluzionaria in grado di affrontare condizioni estreme, radiazioni, terreni abrasivi e temperature che vanno da -240°C a +100°C.

Con la nomina a Pneumatico dell'Anno, lo pneumatico estivo Michelin Primacy 5 Energy vanta una classificazione tripla-A nell'etichetta Europea per l'aderenza sul bagnato, l'efficienza energetica e il livello di rumore. Inoltre, è anche lo pneumatico con la migliore durata chilometrica della sua categoria ed è già stato scelto da una ventina di marchi automobilistici mondiali per equipaggiare oltre cinquanta nuovi modelli, attualmente in fase di sviluppo. Con alle spalle oltre 12 anni di ricerca e un investimento di oltre 80 milioni di euro, il programma BioButterfly è premiato per il suo contributo ambientale, attraverso la produzione di butadiene ed elastomeri a base biologica. Infine, dopo 35 anni di servizio presso Michelin, Pascal Prost, attualmente «Senior Fellow - Pneumatici», ha ricevuto il Tire Tech 2026 come riconoscimento alla carriera.