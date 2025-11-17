Michelin Crossclimate ora è anche sportivo. La gamma dell'All Season di riferimento si sdoppia

MILANO - Una rivoluzione per il mercato di competenza. Se l’enfasi è una risorsa pressoché irrinunciabile per le strategie di marketing, la più recente proposta Michelin non costituisce un’esagerazione, ma la semplice constatazione degli effettivi contenuti di un prodotto. Nel caso specifico, degli pneumatici “all season” della gamma CrossClimate 3, cifra che identifica la nuova generazione appena presentata e caratterizzata da innovazioni che hanno comportato significativi miglioramenti sotto tutti gli aspetti fondamentali del comportamento di uno pneumatico (prestazioni, sicurezza e durata chilometrica) e che tengono di fatto a battesimo un nuovo segmento del mercato: gli pneumatici sportivi “all season”. La famiglia è declinata nelle versioni standard, indirizzata alla generalità delle auto, e Sport, che già nella denominazione tradisce un target di riferimento costituito dalle vetture ad alte prestazioni, potendo “convivere” senza problemi con modelli spinti da 300 e più cavalli. Affiancando la gamma Michelin Alpin, pensata per chi ha contatti frequenti con condizioni invernali particolarmente impegnative, si inserisce in una fetta di mercato che sta crescendo rapidamente soprattutto “rubando il posto” alle gomme estive, che hanno sostituito in tre quarti dei casi, mentre il restante 25% si è imposto a scapito delle coperture invernali.

Un successo, propiziato anche dalla possibilità di non ricorrere al cambio stagionale del treno di gomme, che ha permesso agli pneumatici per tutte le stagioni di conquistare gli automobilisti europei, una clientela concentrata nel 73% dei casi nelle quattro aree geografiche più significative dal punto di vista della diffusione automobilistica: Francia, Germania, Italia e Benelux. La nuova generazione CrossClimate ha le carte in regola per rispondere alle sfide di un mercato in rapida evoluzione, esibendo un’elevata efficienza (il comportamento sul bagnato è migliorato del 10% rispetto alla seconda generazione) e rivelandosi una soluzione adatta anche alle vetture 100% elettriche. Nel caso della versione Sport, l’evoluzione tecnologica trova espressione tra l’altro nella sofisticata Michelin Dynamic Response, la cintura ibrida in aramide e nylon (materiale paragonabile al kevlar) condivisa con la famiglia Pilot Sport che rappresenta il top dell’offerta Michelin, come pure nella Thermal Adaptive Tread Compound 2.0, una mescola capace di adeguarsi ai cambiamenti delle condizioni meteo.