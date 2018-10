Michelin CrossClimate Suv, lo pneumatico estivo a vocazione invernale dedicato agli Sport utility. Prestazioni al top anche d'inverno

SANREMO - Da Torino a Sanremo passando per il Colle di Tenda, con una divagazione in offroad: è il tragitto che abbiamo compiuto per testare i nuovi Michelin CrossClimate SUV, gli pneumatici estivi che si adattano anche alle condizioni invernali. Nonostante la stagione fredda alle porte e i 1.300 metri del valico italo-francese, un sole spavaldo non ha mai fatto scendere la temperatura sotto i 17 gradi durante il test. Nel primo tratto autostradale, uscendo da Torino, si apprezza la silenziosità, che si unisce alla tenuta marcata nel percorso di montagna che porta allo scollinamento.

Anche provando a forzare un po', la tenuta è garantita sulle curve e sui tornanti più impegnativi. Nel test in fuoristrada leggero, il grip è assicurato fin sui pendii meno agevoli e in frenata. Gli incidenti d'auto, rivela il recente rapporto Censis-Michelin, sono in cima ai timori degli italiani e l'importanza degli pneumatici per la sicurezza è ormai compresa dagli automobilisti. E proprio per rendere sempre più sicuri gli pneumatici, Michelin si sta facendo portavoce di una “battaglia” per testarli nelle condizioni peggiori: da nuovi sull'asciutto, quando le scanalature sono più profonde e la rumorosità più elevata; da usate sul bagnato, quando la tenuta è al minimo e l'acqua forma un “cuscinetto” tra gomma e asfalto.

Per CrossClimate, il lavoro di tecnici e ingegneri Michelin si è concentrato sulla composizione della mescola e sul disegno del battistrada, con il risultato di un unico pneumatico che si giova delle più recenti tecnologie estive ed invernali. Se la mescola adottata fornisce un elevato grip ad ogni temperatura, le geometrie del disegno sono a "V", per garantire una migliore mobilità su neve grazie all''effetto artiglio'. Le lamelle ad alte prestazioni (3D ed auto-bloccanti) regalano l'anima invernale, fornendo sicurezza e mobilità in qualsiasi condizione meteorologica, e fino al limite legale di usura. Lanciato nel 2015, il pneumatico Michelin CrossClimate, è ora disponibile in due versioni: CrossClimate+ (per auto piccole, medie e compatte) e CrossClimate SUV (per crossover e SUV).

La gamma CrossClimate+ e CrossClimate SUV è disponibile in 80 dimensioni, cui si aggiungono le 26 del pneumatico Agilis CrossClimate, dedicato ai van e ai furgoni. Nonostante l'aumento delle vendite dei pneumatici All Season, il mercato europeo dei pneumatici invernali rappresenta circa un terzo delle vendite dei pneumatici premium in Europa. A chi ha necessità di prestazioni elevate nella stagione fredda è dedicato Alpin6, il pneumatico per gli automobilisti che viaggiano in qualsiasi condizione meteorologica.

Il “segreto” è una nuova scultura molto intagliata del battistrada, che si evolve e rigenera con l'usura del pneumatico: le lamelle a goccia d'acqua permettono ai canali di apparire e allargarsi a mano a mano che il pneumatico si usura, aumentando l'evacuazione dell'acqua e della neve e migliorando il grip. Il battistrada si giova di una bi-mescola che cambia con l'usura del pneumatico, conferendo morbidezza al battistrada e tenuta in inverno e con la neve, indipendentemente dalla profondità del battistrada.