Michelin, l'evoluzione di CrossClimate 3. Gamma rinnovata ed ora gli all season sono anche sportivi

Il CrossClimate 3 si rinnova per essere ancora il pneumatico di riferimento nel panorama delle gomme all season. Dieci anni dopo il debutto del primo pneumatico estivo con certificazione invernale, Michelin presenta la nuova generazione della sua gamma quattro stagioni. Nascono così i Michelin CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, due modelli che segnano un'evoluzione significativa nel segmento all season, con prestazioni migliorate, maggiore sicurezza e una durata chilometrica superiore. Il CrossClimate 3 Sport è dedicato alle auto sportive e ad alte prestazioni, comprese le elettriche, e introduce sul mercato la categoria dei pneumatici sportivi all season. Disponibile in 29 misure da 18 a 21 pollici (con ulteriori 30 dimensioni previste nel 2026), promette un comportamento preciso e stabile su asciutto, bagnato e neve. Tra le sue tecnologie spiccano la Dynamic Response, con cintura ibrida in aramide e nylon per un controllo ottimale, il disegno V-Shape per il drenaggio dell'acqua, e la nuova mescola Thermal Adaptive Tread Compound 2.0, in grado di adattarsi alle variazioni climatiche.

Lo pneumatico è già stato scelto in primo equipaggiamento da Alpine per la A390. Il CrossClimate 3, successore diretto del CrossClimate 2, punta invece su un equilibrio tra sicurezza, efficienza e versatilità, con 63 misure da 16 a 22 pollici. Offre prestazioni migliorate del 4% sul bagnato e una durata chilometrica superiore del 15% rispetto alla generazione precedente. È equipaggiato con tecnologia Maxtouch, che ottimizza il contatto al suolo e distribuisce uniformemente le forze per prolungare la vita del battistrada. Entrambe le versioni riportano la marcatura 3Pmsf, garanzia di prestazioni invernali certificate, e sono compatibili con le esigenze dei veicoli elettrici. Secondo i dati del gruppo, il mercato dei pneumatici all season è cresciuto in modo esponenziale tra il 2014 e il 2024, soprattutto a scapito del segmento estivo, con Francia, Germania, Italia e Benelux che rappresentano oggi il 73% delle vendite continentali.

I nuovi pneumatici sono prodotti interamente in Europa, con un ruolo centrale per lo stabilimento Michelin di Cuneo, hub di riferimento per l'innovazione e l'industrializzazione delle gamme più recenti. Con il lancio dei CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport, insieme al recente Alpin 7, Michelin completa un'offerta pensata per coprire tutte le esigenze invernali degli automobilisti: la gamma CrossClimate, per chi affronta occasionalmente condizioni invernali severe, e la gamma Alpin, per chi guida spesso su neve o ghiaccio. Entrambe le famiglie vantano la doppia marcatura M+S e 3Pmsf che ne consente l'utilizzo nel rispetto delle normative invernali.