Michelin, pneumatico hi-tech Pilot Sport Cup 2 per Ferrari F80 sviluppato in 15 mesi anche con test virtuali

Dalle corse alla strada, il know how Michelin ha permesso in soli 15 mesi di realizzare uno pneumatico dalle performance eccezionali per equipaggiare la Ferrari F80. Con il Pilot Sport Cup 2 R K1 la multinazionale transalpina taglia un importante traguardo nel settore alte prestazioni. «Più tecnologico, più innovativo e sviluppato con l'aiuto della simulazione durante le fasi di pre-sviluppo e sviluppo - chiarisce in una nota la Casa del Bibendum - è una combinazione mai adottata prima per uno pneumatico di serie: è il miglior pneumatico mai sviluppato da Michelin per Ferrari». Di dimensioni importanti, 285/30R20 all'anteriore, 345/30R21 al posteriore, dedicata esclusivamente alla F80 come specificato dalla marcatura K1, la copertura per la Rossa viene prodotta nello stabilimento Gravanches di Clermont-Ferrand, un sito a emissioni nette zero dal novembre 2019 e con uno dei consumi idrici più bassi all'interno del Gruppo francese.

Costruita in C3M, un processo high-tech simile alla stampa 3D, questa specialissima gomma è stata messa a punto in tempi ridotti grazie a un'intensa fase di esplorazione virtuale e di simulazione pre-produzione. Un'accoppiata che ha ridotto del 20-30% il numero di pneumatici prototipo. Da citare anche la scelta di ricorrere a due test virtuali sul simulatore dinamico Ferrari di Maranello che hanno permesso di convalidare le scelte iniziali, evidenziando una forte sinergia tra le due aziende in questo ambito. «Per rispondere alle esigenze associate alla potenza, alla coppia e al carico aerodinamico della Ferrari F80 - chiariscono da Oltralpe -, Michelin ha sviluppato una nuova mescola sfruttando un processo di miscelazione utilizzato nel motorsport e applicato per la prima volta ad un pneumatico stradale, ottenendo così una straordinaria aderenza indipendentemente dalla velocità di guida.

Il Pilot Sport Cup 2 R K1 utilizza anche una carcassa radiale ad alta densità e rinforzata 'a doppio strato', per resistere ai carichi trasversali e verticali. Infine, questo pneumatico è dotato di una nuova tecnologia di rinforzo della spalla. Anche in questo caso si tratta di una novità, che riduce drasticamente gli effetti della forza centrifuga grazie a un significativo aumento della rigidità circonferenziale sulla spalla, con l'obiettivo di massimizzare il livello di aderenza».