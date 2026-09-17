Michelin Italiana festeggia lo stabilimento di Alessandria e scommette sul modello multivita

Per Michelin Italiana il 2026 è un anno importante per la ricorrenza di un doppio anniversario: da un lato, i 120 anni di presenza industriale in Italia e, dall'altro, il cinquantacinquesimo compleanno dello stabilimento produttivo di Alessandria, uno dei più all'avanguardia del gruppo. «Il 2026 è un anno molto importante per Michelin Italiana: celebriamo 120 anni di presenza industriale nel territorio nazionale - ha detto Agostino Mazzocchi, presidente e amministratore delegato di Michelin Italiana - Un anno anche molto importante per Alessandria: siamo qui oggi, infatti, a festeggiare il 55° compleanno dello stabilimento».

Sviluppato su una superficie di oltre 470.000 metri quadrati, il sito alessandrino ha assunto una dimensione internazionale, confermata dalla destinazione della produzione: circa il 60% è destinato all'Italia e all'Europa, mentre il restante 40% raggiunge altri mercati nel mondo. Specializzato nella realizzazione di pneumatici per autocarro, lo stabilimento produce pneumatici «Concepiti, progettati e costruiti per durare di più, per durare più vite, grazie alla riscolpitura e alla ricostruzione.

Un esempio virtuoso, un modello virtuoso ma molto concreto di economia circolare per ridurre i costi di utilizzazione del pneumatico da parte delle flotte, ma anche con benefici importanti per l'ambiente, grazie alla riduzione delle materie prime utilizzate e delle emissioni di CO2». Il direttore, Agostino Mazzocchi, ha poi concluso sottolineando che «Questo modello multivita è estremamente importante da un punto di vista di business e di ambiente, ed è anche estremamente importante per proteggere quelle che sono le competenze delle persone, l'occupazione e il valore che il gruppo Michelin apporta al territorio dove sono i siti».