Michelin, la Guida è un business per il territorio. Presentato lo studio “Taste Tourism”

"Gli pneumatici e la nostra famosa Guida rappresentano le due anime strategiche della Michelin e insieme generano risultati straordinari" ha detto il responsabile della Comunicazione Marco Do, introducendo un evento davvero speciale presso la Nuvola Lavazza di Torino. "Michelin si è confermata il principale produttore in Italia – ha aggiunto – con 14 milioni di gomme l'anno. A distanza di quasi 120 anni dal debutto in Italia è ancora il primo produttore ed il primo datore di lavoro italiano nel settore. Con 3.800 dipendenti e una filiera di oltre 3mila fornitori dell'indotto industriale che vale 343 milioni l'anno. Ma c'è un valore aggiunto che non è certo secondario: quello che si riversa sul territorio grazie ai ristoranti stellati segnalati dalla Guida".

In occasione dei festeggiamenti per l’arrivo della 70a edizione della Guida che verrà ufficialmente svelata il 5 novembre a Modena, il presidente di Michelin Italia Matteo De Tomasi ha invitato a Torino tutti i 13 chef italiani a tre stelle (mai successo prima). E sono stati presentati dalla società specializzata JFC i dati dello studio “Taste Tourism”, che analizza i flussi turistici generati dai ristoranti stellati italiani.

L’indagine è un faro importante sul business legato all'enogastronomia e in particolare al contributo generato sull'indotto proprio dalla Guida. Quanto vale per il territorio il giro d'affari legato ai ristoranti stellati nel nostro paese? Una cifra da capogiro: 438 milioni di euro nel 2024, contro i 280 dell'anno precedente. Cifra che non include la spesa sostenuta nel ristorante stesso, ma interessa i settori dell'hotellerie, del commercio e dei servizi.

La definizione di "Taste Tourism" rispecchia la congiunzione esistente tra il turismo e l’enogastronomia, un binomio che da sempre è alla base del significato delle Stelle Michelin: 1 stella, merita una sosta; 2 stelle, merita una deviazione; 3 stelle, merita un viaggio.

Prendendo in esame i dati del 2023, i ristoranti stellati italiani hanno accolto 2,4 milioni di clienti (di cui il 40,7% dall’estero, provenienti da 43 paesi). E quest'anno il valore generato sarà di mezzo milione di euro. Lo studio rileva inoltre che ogni ristorante a 1 stella produce benefici diretti sul territorio per 805 mila euro, 2,4 milioni se si tratta di un ristorante a 2 stelle e addirittura 6,5 milioni per i 3 stelle. Lo studio segnala anche che la regione italiana a beneficiare maggiormente della presenza dei ristoranti stellati è la Lombardia, seguita a ruota dalla Campania e dal Piemonte.