Michelin, un nuovo Pilot Sport dedicato ai Suv più potenti e veloci

SORRENTO - Il mercato dell’auto, come tutti sanno, ha nei Suv i protagonisti di un’ascesa inarrestabile, quantificata in un incremento delle vendite che tra il 2009 e il 2018 ha fatto registrare +90%. I produttori di pneumatici non potevano rimanere indifferenti di fronte al fenomeno, e infatti le principali aziende del settore si sono date da fare per adeguare i propri prodotti ai nuovi protagonisti del mercato. Un adeguamento costante, con i progettisti impegnati in una sorta di rincorsa mirata ad adeguare le gomme ai Suv di nuova generazione, in molti casi più vicini a vere e proprie auto sportive che non ai fuoristrada di una volta, e tuttavia generalmente più alti da terra e più pesanti.

La novità più recente, in questo specifico comparto, arriva dalla Michelin, con il nuovo Pilot Sport 4 SUV, ultimo nato della famiglia Pilot Sport, che sarà disponibile nel corso del 2019 in 53 dimensioni diverse (8 nuove), da 17 a 23 pollici, con larghezza da 225 a 325 mm. Nel listino della Michelin prende il posto del Latitude 3 con il compito di equipaggiare prevalentemente Suv di classe premium, ma anche 4x4 compatti, medi e grandi, in grado raggiungere velocità tra 210 e 320 km/h.

Frutto di un lungo lavoro di sperimentazione, il nuovo pneumatico è stato presentato a Sorrento e messo a disposizione per un test su strada, a bordo di vetture Volvo e Mercedes, nel magnifico scenario delle costiere sorrentina e amalfitana: strade strette, tortuose e trafficate dove non è stato possibile, ovviamente, apprezzarne le qualità in condizioni limite, mentre sono emerse la silenziosità di rotolamento e l’indubbio contributo al comfort di marcia. Per tutto il resto – grip sull’asciutto e sul bagnato, in curva, in frenata, alle alte velocità – bisogna affidarsi invece alle informazioni fornite dalla Casa. Informazioni – sarà bene chiarirlo subito - suffragate dalla certificazione di un ente indipendente come il TUV SUD.

Messo a confronto con i migliori prodotti della concorrenza (Bridgestone, Dunlop, Hankook, GoodYear, Continental, Pirelli) il nuovo pneumatico della Michelin è risultato dunque primo nei test sull’asciutto e sul bagnato eseguiti per misurare il comportamento da nuovo e da usurato, in curva, in frenata, in velocità (miglior tempo sul giro su una pista di 1050 metri) e per durata chilometrica. “Un risultato eccezionale – dicono con soddisfazione in casa Michelin – frutto del lavoro di ricercatori, progettisti, tecnici e collaudatori, in cui hanno svolto un ruolo importante anche le esperienze nelle competizioni, Formula E compresa, e la collaborazione di case automobilistiche come BMW, Mercedes, Volvo, Porsche, Jaguar, Land Rover, Tesla, tutte pronte a utilizzare il nuovo Pilot Sport 4 SUV come pneumatico di primo equipaggiamento”.

Ma come si spiegano le qualità certificate del nuovo pneumatico proposto dal colosso francese? Mescola, disegno del battistrada e materiali sono i valori fondamentali da cui si è partiti per migliorare tecnologia e rendimento complessivo. Si è partiti dunque dalla solida base dei Pilot Sport preesistenti e ampiamente sperimentati, ma ci si è concentrati in particolare sul concetto di idrofobia, modificando il disegno del battistrada, che è asimmetrico, con la parte interna in grado di espellere grandi quantità di acqua sul bagnato e quella esterna adeguata alla tenuta sull’asciutto anche alle velocità più elevate. Per migliorare la precisione di guida il battistrada è stato dotato della cosiddetta tecnologia Dynamic Response (consiste in una cintura ibrida di aramide e nylon, cinque volte più forte dell’acciaio) che contribuisce anche ad allungare la vita del pneumatico (secondo i dati certificati, mediamente 9000 km più dei concorrenti). “La doppia carcassa – spiegano i tecnici della Michelin – regge bene il peso di un Suv che va anche forte e non incide molto sul peso, grazie all’impiego dei materiali sintetici hi-tech”. Se non bastasse, il nuovo pneumatico è impreziosito anche dal cordolo di protezione del cerchio, utile ad evitare danni in caso di urto contro i marciapiedi.