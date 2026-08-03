Michelin, oltre 850 motociclisti in pista ai Power Days 2026 tra Mugello e Misano

Si è chiusa con oltre 850 partecipanti l'edizione 2026 dei Michelin Power Days, il format dedicato agli appassionati delle due ruote che ha portato i motociclisti in pista al Mugello e al Misano World Circuit Marco Simoncelli per provare la gamma di pneumatici hypersport della casa francese in condizioni di utilizzo reale. Dopo i 330 partecipanti registrati nella tappa primaverile del Mugello, l'appuntamento di luglio a Misano ha fatto segnare il record dell'iniziativa con oltre 540 piloti presenti, confermando il crescente interesse per l'evento e per l'offerta Michelin dedicata all'impiego sportivo. Nel corso delle due giornate i motociclisti hanno potuto testare i pneumatici Michelin Power GP2, Power Cup 2, Power Performance Slick e Power Slick 2, confrontandosi direttamente con i tecnici del marchio e con piloti esperti.

Tra gli aspetti più apprezzati dai partecipanti sono emersi il grip, la costanza delle prestazioni, il feeling dell'anteriore e la fiducia in curva, con molti motociclisti che hanno dichiarato l'intenzione di continuare a utilizzare i pneumatici Michelin anche dopo l'esperienza in pista. «La possibilità di far testare direttamente il prodotto rappresenta uno degli strumenti più efficaci per dimostrare il valore della nostra tecnologia», ha dichiarato Alessandro Panuccio, responsabile vendite moto di Michelin. «I feedback raccolti confermano l'apprezzamento per le prestazioni dei nostri pneumatici hypersport, con particolare riferimento alla gamma Michelin Power Performance, che rappresenta la base tecnologica da cui verranno sviluppati i pneumatici destinati al nostro prossimo impegno nel Campionato del Mondo Superbike».

All'iniziativa hanno partecipato anche Marco Lucchinelli, campione del mondo della classe 500 nel 1981, nel ruolo di apripista, e l'ex pilota Honda della 250 Fausto Ricci, che ha testato in pista le Michelin Power Cup 2, sottolineandone grip, durata e regolarità di rendimento.