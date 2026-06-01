Precisione nella percorrenza delle curve veloci, rapidità di risposta nei cambi repentini di direzione, efficacia in frenata persino sugli insidiosi sanpietrini, alla prova della guida quotidiana i Michelin Pilot Sport 5 si confermano pneumatici dalle spiccate doti di sportività e sicurezza. Montati nella misura 205/45 R17 88W XL su una Mini Cooper, sono in grado di esaltare il piacere di guida da «kart» della compatta inglese, senza compromessi per quello che riguarda i consumi. Circa 7.000 chilometri di guida in un mese e mezzo di Prova di Ansa Motori, incentrata su Roma, Lazio e Toscana, con un passaggio «allegro» sulla Futa, confermano nel complesso le elevate qualità generali di questa copertura dedicata agli amanti delle vetture di spirito brillante. Lanciata sul mercato nella primavera del 2022, nonostante le numerose novità di prodotto uscite in oltre 48 mesi, la quinta generazione di questo pneumatico estivo ad alte prestazioni della Casa del Bibendum si conferma nel proprio segmento come punto di riferimento e di confronto.

Silenzioso anche sullo sconnesso delle strade lastricate a pietra (non per nulla è indicato dal Costruttore transalpino per l'impiego con le vetture elettriche), il Pilot Sport 5 al momento viene commercializzato in 73 misure che spaziano dai cerchi da 16 pollici fino a quelli da 21, per un amplissimo ventaglio di offerta che comprende appunto le pepate compatte sportive come la Mini Cooper per arrivare alle macchine ad altissime prestazioni marchiate Mercedes, Porsche e Ferrari.

Il tutto con l'opzione per diverse dimensioni dell'opzione «Acustic» che, sfruttando soluzioni per la fonoassorbenza sistemate nella parte interna della carcassa, permette di ridurre vibrazioni e rumorosità di rotolamento percepite nell'abitacolo da guidatore e passeggeri. Nel dettaglio della gomma provata, i risultati certificati di omologazione non lasciano spazio a dubbi: categoria B e 72 dB sono un vero target leader per una spalla bassa a carico rinforzato che fa delle performance una delle sue principali caratteristiche di appeal. Si tratta del risultato di tecnica costruttiva e mescola studiata per esaltare anche la scorrevolezza ad alta velocità, con tutto vantaggio per i consumi, come evidenziato dalla relativa marchiatura C.

A sorprendere in positivo durante il test, però, è stata la particolare efficienza di drenaggio dell'acqua delle Pilot Sport 5, più da pneumatico invernale che da estivo. Certo, l'etichettatura A faceva presagire un buon comportamento con meteo avverso ma il riscontro effettivo della prova su strada, persino sotto un paio di improvvisi acquazzoni «amazzonici», ci ha fatto spuntare il sorriso alla guida. Anche in tali condizioni estreme, infatti, mantengono precisione di risposta ed efficacia in frenata, a tutto vantaggio della sicurezza e della tranquillità di guida. Piacevoli persino sotto il profilo estetico, grazie alla particolare lavorazione al laser del fianco, queste coperture hanno evidenziato in un mese di esame un comportamento estremamente valido «all around», a cominciare dalle principali situazioni tipiche di un utilizzo estivo, con risposta di alto livello sull'asciutto e grip elevato in frenata, anche alla luce delle elevate temperature Capitoline di questo fine primavera. Il tutto, con un comfort acustico apprezzato in tutti i contesti. Una serenità di utilizzo per la bella stagione che Michelin garantisce per tutta la vita dello pneumatico, sino al raggiungimento del limite di legge del battistrada.