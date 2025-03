Michelin presenta l'estivo Kleber Dynaxer HP5. Quando sicurezza e durata vanno a braccetto

Al cuore della gamma Kleber si posiziona lo pneumatico estivo Dynaxer HP5, un concentrato di tecnologie che combinano sicurezza e durata, diminuendo, al contempo, la resistenza al rotolamento. Il segmento estivo continua ad essere predominante in Europa, dove rappresenta oltre la metà del totale degli pneumatici. Inoltre, i trend registrano che le dimensioni continuano a crescere, con un aumento del 51% di quelle dai 18 pollici in su tra il 2019 e il 2023. Per rispondere a queste tendenze, la nuova gamma Michelin Kleber Dynaxer HP5 copre quasi il 90% del mercato, con 237 misure per il Dynaxer HP5 (per le auto) e 142 per il Dynaxer HP5 SUV, che vanno da 16 a 22 pollici.

Analizzando le novità, Kleber Dynaxer HP5 presenta sviluppi principalmente su due fronti: a livello dei canali, che risultano più larghi riducendo la resistenza al rotolamento dell'8% rispetto alla generazione precedente, che favorisce anche una maggior evacuazione dell'acqua; e rispetto alla mescola del battistrada, che consente di migliorare del 5% sia la durata chilometrica che la frenata. Infine, i tecnici Michelin hanno sviluppato Kleber Dynaxer HP5 cercando di ridurre l'impatto ambientale e il risultato è stato un abbassamento del 7% rispetto alla generazione precedente.