Michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, i due nuovi pneumatici estivi con cui festeggia i 120 anni di presenza in italia

Si chiamano Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy i due nuovi pneumatici estivi auto con cui Michelin festeggia i 120 anni di presenza nel nostro Paese, anche perché vengono prodotti su una linea robotizzata nel modernissimo stabilimento di Cuneo. Sono perfettamente in linea con l'evoluzione del mercato in quanto sono dedicati agli utenti che ricercano performance ed efficienza energetica, indipendentemente dall'alimentazione del veicolo. Con Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy Michelin inaugurano una nuova era in cui prestazioni, durata chilometrica ed efficienza energetica non sono più antagoniste, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati su vetture con motore termico, ibride o elettriche. del veicolo.

Realizzati sulla nuova linea robotizzata che il fiore all'occhiello dello stabilimento Michelin di Cuneo - che si conferma il più moderno e innovativo del Gruppo a livello globale - questi innovativi pneumatici sono il risultato degli enormi investimenti del Gruppo in Ricerca e Sviluppo e riflettono fedelmente l'ambizione di Michelin: offrire pneumatici sempre più efficienti a livello energetico, sempre più performanti ed orientati a un futuro più sostenibile. In particolare il nuovo Primacy 5 Energy - in tutte le sue dimensioni - è stato valutato nell'ambito dell'etichettatura europea dei pneumatici, in classe A in frenata sul bagnato. Viene infatti ridotta la distanza frenata dell'8% rispetto al suo predecessore, sia da nuovo che da usurato a 2 mm, cioè in prossimità del limite legale di 1,6 mm di battistrada residuo. Anche l'efficienza energetica - prestazione inserita all'interno dell'etichetta Europea - è valutata in classe A e posiziona il nuovo Michelin Primacy 5 Energy ai vertici della categoria, cioè risparmiando fino al 6% nei consumi (0,3 l/100 km); incrementando fino al 10% l'autonomia per un veicolo elettrico; offrendo fino a 70 km di autonomia aggiuntiva per carica per un'auto e in generale permettendo fino a 169 euro di risparmio e 327 kg di CO2 non immessi in atmosfera, Valutazione A anche per il rumore esterno di Primacy 5 Energy - che è la terza prestazione indicata dall'etichettatura europea - e infine, secondo i test indipendenti effettuati dal Dekra, con la migliore resa chilometrica della sua categoria in Europa.

Primacy 5 Energy è già disponibile in 35 dimensioni, dai 16 a 21 pollici di diametro. Pilot Sport 5 Energy, è stato ribadito nella conferenza di presentazione, punta a soddisfare quelle che vengono defunte performance responsabili. Progettato per chi desidera combinare guida sportiva ed efficienza nei consumi, non comporta alcun compromesso, qualità estremamente rara nella categoria dei pneumatici sportivi. Le tecnologie derivate dall'esperienza Michelin nel motorsport garantiscono a questo pneumatico un'eccellente precisione di guida ed un'elevata aderenza, sia su asciutto che su bagnato. Soluzioni che lavorano su struttura, materiali e design del battistrada, riducendo la resistenza al rotolamento a un livello mai visto prima in un pneumatico sportivo. Pilot Sport 5 Energy è leader della categoria in termini di durata chilometrica e, al tempo stesso, ha ottenuto la classe A in efficienza energetica. Michelin ha sottolineato che queste prestazioni sono state testate e validate dal record mondiale realizzato dal Ccncept Amg GT XX, che a Nardò ha mantenuto una velocità costante di 300 km/h per quasi otto giorni, confermando pienamente il potenziale di longevità ed efficienza nei consumi. Anche Pilot Sport 5 energy è già disponibile in 18 dimensioni, da 18 a 21pollici con un'estensione prevista fino a 24 nel corso del 2026.