Michelin rinnova gli estivi con Pilot Sport 5 e Primacy 4+. Per auto sportive o grandi berline e Suv, tra sicurezza e green

Michelin prosegue la strada del rinnovo della propria gamma estiva di pneumatici, in chiave sempre più green e aumentano le caratteristiche di sicurezza. La richiesta dei clienti, d’altra parte, è proprio quella di utilizzare prodotti sempre più eco compatibili, di alta qualità e di cui possano reperire chiare e soddisfacenti informazioni anche online. Pilot Sport 5 - progettato per le auto sportive e per le berline ad alte prestazioni - e Primacy 4+, dedicato a chi affronta spostamenti quotidiani o lunghi viaggi con berline e SUV - rispondono esattamente a queste richieste. Pilot Sport 5, che sostituisce il pluripremiato Pilot Sport 4, è stato studiato per amplificare le performance sportive e assicurare una maggiore longevità. Secondo i test effettuati dalla Casa, infatti, è il pneumatico estivo più performante in termini di durata chilometrica, tra quelli del segmento «sport». Una caratteristica di cui in casa Michelin vanno molto orgogliosi.

È da lunga data, infatti, che il produttore d’oltralpe caldeggia l’utilizzo degli pneumatici per l’intero ciclo di vita e spinge per evitarne la sostituzione precoce. Per aiutare gli automobilisti a monitorare l’usura, nel battistrada sono inserite delle bande colorate che appaiono quando il consumo arriva al 25, 50 e 75%. Caratteristiche fondamentali per uno pneumatico con le peculiarita di Pilot Sport 5, che fa della precisione di guida e una marcata reattività in curva grazie alla tecnologia Dynamic Response, già testata con successo nel motorsport, i propri punti di forza. La tecnologia Dual Sport Tread Design incrementa grip e prestazioni in frenata su asciutto e bagnato, mentre la Dual Sport Tread Design consente di offrire migliori prestazioni sia sul bagnato, grazie alla parte interna del battistrada che presenta ampie scanalature ed un elevato rapporto dei vuoti, che sull’asciutto, grazie al lato esterno con tasselli del battistrada con rigidità ottimizzata. Infine, l’estetica: ampio lavoro è stato fatto su Pilot Sport 5 per dare all’ auto un quid in più in termini di bellezza grazie a un’estetica che ricorda il velluto nero.

Disponibile dalla primavera 2022, sarà proporsto in 50 diverse dimensioni dai 17 ai 21 pollici. La sicurezza per tutta la vita dello pneumatico è la prerogativa di Primacy 4+, concepito per chi affronta spostamenti quotidiani o lunghi viaggi con berline e SUV. Migliorate anche le prestazioni sul bagnato da usurato. Risultati ottenuti grazie a un nuovo battistrada Bi-Mescola, che combina due strati di gomma posti uno sotto l’altro, dalla differente rigidità. Primacy 4+, disponibile dallo scorso mese di marzo, è disponibile in 82 dimensioni tra 16-19 pollici, che diventeranno 121 - tra 16 e 21 pollici - entro la fine del 2022.