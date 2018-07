Michelin Track Connect, in pista tutte le informazioni dello pneumatico sono sul smartphone

FRANCIACORTA - Lo pneumatico impara a parlare. E racconta al guidatore il suo «stato di salute», così importante – e troppo spesso così trascurato – ai fini della sicurezza e delle prestazioni, visto che rappresenta l'unico punto di contatto tra l'auto e la strada sottostante. Un'importanza di cui ogni pilota – professionista o amatoriale che sia – è peraltro pienamente consapevole.

Lo dimostra il «logopedista» scelto per questo delicato insegnamento: si chiama Michelin Track Connect ed è il frutto di una tecnologia sviluppata per dare risposta a un'esplicita richiesta dei molti clienti che, fortunati proprietari di un sportiva Doc, non vedono l'ora di metterla alla frusta sul terreno a lei più congeniale, ma lamentano l'assenza di strumenti di misurazione affidabili per monitorare il comportamento delle gomme con l'obiettivo di migliorare le performance in pista.

Partendo da queste richieste, raccolte con un'inchiesta condotta nel 2016 tra i frequentatori abituali dei numerosi eventi organizzati per i gentleman driver con la passione per le gare amatoriali, i tecnici del Centro R&S Michelin di Lardoux hanno sviluppato nell'arco di nove mesi il sistema – apportandogli 27 upgrade tecnici – prima di passare ai test sul campo, migliaia di km in pista e su strada in collaborazione anche con i soci del Porsche Club Auvergne (il secondo in Francia) che hanno utilizzato 50 vetture con pneumatici sperimentali.

Il risultato del lungo lavoro di ricerca e sviluppo è un sistema che comprende 4 sensori di pressione e temperatura da inserire negli pneumatici Pilot Sport Cup2 Connect, un ricevitore/trasmettitore da posizionare nell'abitacolo e un'app dedicata (sviluppati da due startup, Exotic System l'hardware e Openium il software) che consente di fruire sul proprio smartphone delle informazioni secondo diverse modalità di visualizzazione. Il Track Connect può suggerire la pressione più adatta alla vettura e alle condizioni climatiche, mentre in gara il pilota può intervenire in tempo reale per regolare la pressione secondo le istruzioni ricevute. Salvo consultare successivamente le informazioni archiviate per valutare le performance sua e delle gomme.

Disponibile da marzo, al prezzo di 400 euro, in Germania, Francia e Svizzera, il Michelin Track Connect sbarcherà in Italia – ma anche in Spagna, Regno Unito, Cina e Usa – nel gennaio 2019. Per presentarlo alla stampa nazionale, Michelin Italia ha scelto l'Autodromo di Franciacorta Daniel Bonara – circuito breve, ma nervoso e tecnico – appoggiandosi all'assistenza (e all'esperienza) dei validi piloti-istruttori di Porsche Experience Italia, la struttura che organizza i corsi di guida sportiva riservati ai clienti. Un'ulteriore conferma degli stretti e fruttuosi rapporti che da sempre legano il gigante di Clermont Ferrand alla casa di Zuffenhausen.