Mobilità del futuro: Bridgestone a Las Vegas con gomme senz’aria e molto altro

LAS VEGAS - Lo sviluppo della mobilità elettrica procede a ritmi sempre più intensi, connettività e interattività avanzano inesorabili ed è possibile che si arrivi prima o poi anche alla guida autonoma di livello 5 (quella che affida tutto all’automazione, come sugli aerei). Ne sono consapevoli tecnici e ingegneri dei reparti ricerca e sviluppo delle case automobilistiche, da tempo impegnati in un’opera d’innovazione che corre più velocemente di quanto si possa immaginare. In questo scenario giocano un ruolo importante anche i fornitori di pneumatici, ovvero degli unici, fondamentali e irrinunciabili elementi di contatto tra il veicolo e la strada. Ed è in questa ottica che il colosso Bridgestone, leader mondiale della gomma, ha deciso di partecipare, per la prima volta, al CES (Consumer Electronics Show) di Las Vegas, vetrina irrinunciabile per chi investe sull’innovazione, in programma dal 7 al 10 gennaio.

«Saremo a Las Vegas con le nostre soluzioni e mostreremo le tecnologie di nuova generazione per una mobilità su gomma sicura e sostenibile» ha fatto sapere l’azienda, anticipando che la partecipazione al salone del Nevada si risolverà in un vero e proprio “showcase interattivo”, in cui saranno messe in mostra una serie di soluzioni per la mobilità finalizzate ad abilitare un futuro caratterizzato da guida autonoma, mobilità estesa, ma anche da sicurezza ed efficienza migliorate.

«Il CES è per noi un’opportunità unica per mostrare al mondo come ci stiamo trasformando nel partner di riferimento per le soluzioni di mobilità» ha dichiarato TJ Higgins, vicepresidente e responsabile delle strategie globali di Bridgestone. E ha aggiunto: «Vantiamo quasi 90 anni di storia, fatti di tecnologia e ricerca finalizzati allo sviluppo di prodotti avanzati, servizi e soluzioni per un mondo in continuo movimento. Proiettandoci nel futuro, siamo in grado di abbinare la nostra esperienza nella produzione di pneumatici con un’ampia gamma di soluzioni digitali. Il nostro scopo è creare prodotti connessi e servizi per una mobilità sempre più sostenibile e sicura e contribuire in maniera concreata allo sviluppo della società in cui viviamo».

Tra le novità che verranno esposte a Las Vegas spiccano i pneumatici air free, tra cui i primi concept per la mobilità personale e le potenziali applicazioni per veicoli commerciali e flotte. «Lo showcase del CES – informa l’azienda - darà a tutti l’opportunità di vedere come la tecnologia Bridgestone per i pneumatici airless sia caratterizzata da un battistrada e da una struttura altamente resistenti. Questo innovativo design elimina la necessità di gonfiaggio ed azzera tempi di inutilizzo e pericoli connessi ad eventuali forature». Nell’occasione, verrà mostrato anche un concept di pneumatico airless ad elevata elasticità appositamente pensato per un Rover lunare in via di sviluppo, che sarà impegnato in una missione di esplorazione spaziale internazionale.

Al CES verrà illustrato inoltre lo stato di avanzamento della ricerca sui pneumatici proattivi e intelligenti per una maggiore sicurezza. «La tecnologia attuale – viene spiegato - non è ancora in grado di registrare cosa accade a seguito dell’interazione della gomma con la superfice stradale. Questo è uno degli ostacoli più grandi verso un modello di guida totalmente autonomo. La nostra tecnologia sta rispondendo proprio a questo bisogno, con la creazione del cosiddetto gemello digitale del pneumatico. Al CES verrà dunque mostrato come il “digital twin” e le tecnologie di connessione del pneumatico possono essere usate per generare predizioni specifiche e dagli effetti concreti, che portano ad un miglioramento effettivo dei sistemi di sicurezza dei veicoli».

Se non bastasse, al CES verrà illustrata la piattaforma Webfleet Solutions di Bridgestone che sfrutta dati e statistiche per aiutare milioni di veicoli a muoversi nel modo più efficiente possibile. Sarà dunque possibile vedere una simulazione della piattaforma in azione e scoprire come la telematica sia in grado di alimentare un ecosistema di veicoli connessi e trasformare il modo in cui le aziende lavorano in tutto il mondo, promuovendo la sicurezza e migliorando l’efficienza dei costi.